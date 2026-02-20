Πάτρα: Δύο απόπειρες αυτοκτονίας μέσα σε λίγες ώρες κινητοποίησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ

Μεγάλη κινητοποίηση σε Αστυνομία και ΕΚΑΒ το απόγευμα της Παρασκευής (20/2) στην Πάτρα, για δύο περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας που σημειώθηκαν με λίγες ώρες διαφορετικά μεταξύ τους.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στην Ανθείας, όταν ένας 35χρονος αποπειράθηκε να πέσει από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου. Ωστόσο έγινε αντιληπτός από οικείους του και αποφεύχθηκε η τραγωδία.

Λίγο αργότερα, ΕΚΑΒ και Αστυνομία, ειδοποιήθηκαν για νέο περιστατικό, όταν εντοπίστηκε μια νεαρή κοπέλα, περίπου 30 ετών, να έχει καταναλώσει ποσότητα χαπιών.

Η κινητοποίηση των Αρχών και στην προκειμένη περίπτωση ήταν άμεση και η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Διαβάστε επίσης