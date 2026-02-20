Τραγωδία στην Κίσσαμο: 55χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο αυτοκίνητό του
Ο άτυχος άνδρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του
Τραγωδία το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Κισσάμου με έναν άντρα να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του εντός του αυτοκινήτου του.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο 55χρονος, φέρεται να υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημά του στη διασταύρωση για Κορφαλώνα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου ωστόσο παρά τις όποιες προσπάθειες έγιναν από τους διασώστες δεν κατάφερε να επανέλθει και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.
