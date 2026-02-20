Πάτρα: Ξεκίνησε με νυχτερινή παρέλαση το εορταστικό τριήμερο του Καρναβαλιού

Άνοιξε και επίσημα η αυλαία για το τριήμερο του Καρναβαλιού στην Πάτρα. Τα φωτισμένα άρματα του Δήμου Πατρέων βγήκαν για πρώτη φορά φέτος στους κεντρικούς δρόμους, με την καρδιά της πόλης να μπαίνει σε εορταστικούς ρυθμούς.

Οι δρόμοι γέμισαν κόσμο, ενώ τόσο οι Πατρινοί, όσο και οι επισκέπτες κατέκλυσαν το κέντρο, ζώντας από κοντά μια βραδιά γεμάτη χρώμα, μουσική και έντονη καρναβαλική διάθεση.

Όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, η παρέλαση ξεκίνησε από τη διασταύρωση των οδών Γούναρη και Κορίνθου και ακολούθησε τη διαδρομή μέσω της Κορίνθου με κατεύθυνση την πλατεία Γεωργίου Α΄. Εκεί, τα άρματα τοποθετήθηκαν περιμετρικά της πλατείας, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να τα δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Στην πρώτη αυτή νυχτερινή έξοδο συμμετείχαν τα άρματα: Προπομπός «Patras Carnival Dj», ο Βασιλιάς Καρνάβαλος με τη μορφή του Διονύσου, το «Ούτε στάλα νερό», το «Paint the city», το «ΟΠΕΚΕ Μπε…», οι «Αρλεκίνοι» του Πανεπιστημίου Πατρών, ο «Αγροτοφάγος», καθώς και τα άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών «Καρναβαλική Πνοή», «Το Κυνήγι», «Συναυλία – Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος» και το Μουσικό Άρμα.

