Πατρινό Καρναβάλι 2026: Σήμερα η μεγάλη έναρξη

Η κορύφωση του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί στις 21:00 στην Πλατεία Γεωργίου Α’ με την τελετή έναρξης

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Σήμερα η μεγάλη έναρξη
Η Πάτρα φόρεσε τα γιορτινά της και υποδέχεται σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, την μεγάλη γιορτή της Ημέρας Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026. Με σύνθημα «Βγες από την Οθόνη», η καρναβαλική πρωτεύουσα της Ελλάδας καλεί τους πολίτες να αφήσουν για λίγο τις οθόνες και να ζήσουν την εμπειρία της συλλογικής χαράς, της δημιουργίας, της σάτιρας και του κεφιού στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης.

Η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται σε ένα τριήμερο δράσεων που ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου και θα κορυφωθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, με δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, όπως οι περιοδείες του Τελάλη, η καρναβαλική πομπή, η Τελετή Έναρξης, η 1η Καρναβαλούπολη για τα παιδιά και η έναρξη του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού.

Η παράδοση του καρναβαλικού λαβάρου

Σήμερα στις 12:00, το καρναβαλικό λάβαρο θα φτάσει από τον Μώλο της Αγ. Νικολάου με συνοδεία των Αθλητικών Ιστιοπλοϊκών Ομίλων Πάτρας. Το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, Δημήτρης Δημησιάνος, θα παραδώσει το λάβαρο στην Τελάλισσα του Καρναβαλιού Μαρία Αγουρίδη. Ακολούθως, με μουσική και κρουστά από την ομάδα “Ritmo Loco Street Band”, η πομπή θα κατευθυνθεί στην Πλατεία Τριών Συμμάχων και από εκεί προς το Δημαρχείο, όπου στις 12:30 ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, θα παραλάβει το λάβαρο και θα εγκαινιάσει επίσημα το Πατρινό Καρναβάλι 2026.

Η τελετή συνοδεύεται από μουσική, χορό και σοκολατορίχτες που θα μοιράσουν σοκολάτες στα παιδιά, ενώ στη συνέχεια dj party στο προαύλιο του Δημαρχείου θα κρατήσει τη γιορτινή ατμόσφαιρα ζωντανή. Το λάβαρο θα παραμείνει στο Δημαρχείο έως το τέλος των εκδηλώσεων, στις 22 Φεβρουαρίου.

Η βραδινή τελετή έναρξης

Η κορύφωση του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί στις 21:00 στην Πλατεία Γεωργίου Α’ με την τελετή έναρξης, που περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, χορωδίες, θεατρικά δρώμενα, ακροβάτες και συμμετοχικές δράσεις του κοινού. Η τελετή έχει στόχο να αναδείξει τη συλλογική συμμετοχή της πόλης και να ενισχύσει το μήνυμα ότι «το Πατρινό Καρναβάλι ανήκει σε όλους». Παράλληλη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα θα εξασφαλίσει προσβασιμότητα για όλους τους συμμετέχοντες.

Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης, οι σοκολατορίχτες θα προσφέρουν γλυκές εκπλήξεις και θα ακολουθήσει πάρτυ με τους DJs Χρήστο Μιχαλόπουλο και Παναγιώτη Μουζάκη στην Πλατεία Γεωργίου.

Το πρόγραμμα του τριημέρου

Η Κυριακή 18 Ιανουαρίου θα φιλοξενήσει την 1η Καρναβαλούπολη στα Ροΐτικα, με θέμα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών, καθώς και την έναρξη του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού, που θα προσφέρει στους συμμετέχοντες μια πρόγευση από τις επόμενες συναρπαστικές δράσεις.

Από την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, οι περιοδείες της Τελάλισσας με το Μουσικό Άρμα έχουν ήδη φέρει το χαρούμενο μήνυμα του Καρναβαλιού σε όλη την πόλη, προετοιμάζοντας τους Πατρινούς για τρεις μέρες αστείρευτης χαράς, μουσικής και κεφιού.

Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 ξεκινά λοιπόν με το μήνυμα της συλλογικής χαράς, της δημιουργίας και της ζωντανής συμμετοχής – μια εμπειρία που η πόλη ζει και μοιράζεται με όλους.

Η Μαρίζα Φλωράτου είναι η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού

Η Μαρίζα Φλωράτου θα είναι η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Η επιτροπή επιλογής της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, εκτός από την ομορφιά, συμπεριέλαβε στα κριτήρια επιλογής την προσωπικότητα και τη σχέση της βασίλισσας με το Πατρινό Καρναβάλι και την Πάτρα, τα οποία είχαν επίσης βαρύνοντα ρόλο.

Η Μαρίζα Φλωράτου γεννήθηκε στην Πάτρα. Μεταξύ των σπουδών της συμπεριλαμβάνονται και αυτές της ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, καθώς και φυσικοθεραπείας. Μιλά Αγγλικά και Ισπανικά. Έχει ασχοληθεί με τον χορό ως χορογράφος και χορεύτρια σε σχολές, ωδεία και σχολεία καθώς και ως φυσικοθεραπεύτρια. Έχει ιδιαίτερη προσφορά στον χώρο του εθελοντισμού.

karnavali-patra1.jpg

Η Μαρίζα Φλωράτου, Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι είναι έντονη και μέχρι σήμερα ήταν ενεργή κάθε χρονιά στις εκδηλώσεις.

Όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια, έχει νιώσει τη χαρά του Καρναβαλιού και την ατμόσφαιρα της Παρέλασης από τότε που βρισκόταν στην κοιλιά της μητέρας της όταν αυτή ήταν έγκυος. Από το πρώτο έτος της ζωής της και έκτοτε κάθε χρονιά «βγαίνει» στο Καρναβάλι, ως μέλος πληρωμάτων στις παρελάσεις.

karnavali-patra2.jpg

Μαρίζα Φλωράτου Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Η Μαρίζα περιμένει με μεγάλη χαρά την έναρξη του Καρναβαλιού μας που τόσο αγαπά. Ειδικά αυτή τη χρονιά που από την τιμητική θέση της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού θα δώσει τον καλύτερο εαυτό της.

