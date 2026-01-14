Μαρίζα Φλωράτου: Αυτή είναι η Βασίλισσα του φετινού Πατρινού Καρναβαλιού

Η Μαρίζα Φλωράτου θα είναι η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Η επιτροπή επιλογής της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, εκτός από την ομορφιά, συμπεριέλαβε στα κριτήρια επιλογής την προσωπικότητα και τη σχέση της βασίλισσας με το Πατρινό Καρναβάλι και την Πάτρα, τα οποία είχαν επίσης βαρύνοντα ρόλο.

Η Μαρίζα Φλωράτου γεννήθηκε στην Πάτρα. Μεταξύ των σπουδών της συμπεριλαμβάνονται και αυτές της ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, καθώς και φυσικοθεραπείας. Μιλά Αγγλικά και Ισπανικά. Έχει ασχοληθεί με τον χορό ως χορογράφος και χορεύτρια σε σχολές, ωδεία και σχολεία καθώς και ως φυσικοθεραπεύτρια. Έχει ιδιαίτερη προσφορά στον χώρο του εθελοντισμού.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι είναι έντονη και μέχρι σήμερα ήταν ενεργή κάθε χρονιά στις εκδηλώσεις.

Όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια, έχει νιώσει τη χαρά του Καρναβαλιού και την ατμόσφαιρα της Παρέλασης από τότε που βρισκόταν στην κοιλιά της μητέρας της όταν αυτή ήταν έγκυος. Από το πρώτο έτος της ζωής της και έκτοτε κάθε χρονιά «βγαίνει» στο Καρναβάλι, ως μέλος πληρωμάτων στις παρελάσεις.

Η Μαρίζα περιμένει με μεγάλη χαρά την έναρξη του Καρναβαλιού μας που τόσο αγαπά. Ειδικά αυτή τη χρονιά που από την τιμητική θέση της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού θα δώσει τον καλύτερο εαυτό της.

