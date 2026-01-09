Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πότε ξεκινάει

Νωρίς πέφτουν φέτος οι μεγάλες γιορτές της Ορθοδοξίας, η Καθαρά Δευτέρα, δηλαδή και το Πάσχα, γεγονός που επηρεάζει όλους τους εορτασμούς που συνδέονται με αυτές, όπως είναι η Τσικνοπέμπτη και οι Απόκριες.

Για τον λόγο αυτό, η Πάτρα που διοργανώνει το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές Καρναβάλι της χώρας, έχει αρχίσει να μπαίνει ήδη σε ρυθμούς Αποκριάς, με την αυλαία να ανοίγει ήδη από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου!

Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, με τη Μεγάλη Παρέλαση και την τελετουργική καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου στο λιμάνι της πόλης.

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων

Το πρόγραμμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 περιλαμβάνει δεκάδες δράσεις και δρώμενα, μεταξύ των οποίων:

Τελετή Έναρξης

Εργαστήρια και εκθέσεις καρναβαλικής παράδοσης

Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρωμένων

Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού

Παιδικό Καρναβάλι και Μικρή Παρέλαση

Μεγάλη Παρέλαση και καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου

Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, πάρτι και θεματικά happenings σε όλη την πόλη

