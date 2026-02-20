Δομοκός: Προσωρινά κρατούμενοι ο δράστης και ο αρχιφύλακας για τη δολοφονία στις φυλακές

Snapshot Ο δράστης και ο αρχιφύλακας κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού μετά τις πολύωρες καταθέσεις τους.

Ο Βούλγαρος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας, ισχυριζόμενος ότι το θύμα απείλησε τον αρχιφύλακα με όπλο.

Ο αρχιφύλακας αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι δεν γνώριζε το περιστατικό ούτε είχε προηγηθεί συνεννόηση.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τις κινήσεις των εμπλεκομένων πριν τη δολοφονία, δείχνοντας ότι η εκτέλεση έγινε σε σημείο χωρίς κάλυψη καμερών.

Η υπεράσπιση ζήτησε αναπαράσταση του περιστατικού εντός των φυλακών για να αποσαφηνιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τόσο ο Βούλγαρος καθ' ομολογίαν δράστης του εγκλήματος στις φυλακές Δομοκού, όσο και ο αρχιφύλακας, που κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Η πολύωρη διαδικασία στα δικαστήρια της Λαμίας είχε διάρκεια συνολικά πάνω από 10 ώρες, καθώς ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες και των δύο κατηγορουμένων, που ξεπέρασαν τις τρεις ώρες για τον καθένα.

Οι ισχυρισμοί που προέβαλαν στις καταθέσεις τους και οι δύο και ιδιαίτερα η άρνηση του κατηγορητηρίου, δεν κρίθηκαν επαρκείς, με αποτέλεσμα ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν την προσωρινή κράτησή τους, σηματοδοτώντας την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Πολύωρες οι καταθέσεις

Η απολογία του 38χρονου Βούλγαρου διήρκεσε περίπου τρεις ώρες ενώπιον του ανακριτή Λαμίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο κατηγορούμενος επανέλαβε όσα είχε ήδη υποστηρίξει, ισχυριζόμενος ότι το θύμα ήταν εκείνο που του ζήτησε να τον συνοδεύσει στον αρχιφύλακα. Όπως ανέφερε, η παρουσία δύο κρατουμένων είναι απαραίτητη σε τέτοιες συναντήσεις και, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτόν τον λόγο. Επιβεβαίωσε επίσης ότι στο λεγόμενο «τυφλό» δωμάτιο, όπου δεν υπάρχει καταγραφή από κάμερες, βρίσκονταν τρία άτομα: ο ίδιος, το θύμα και ο αρχιφύλακας.

Στην απολογία του υποστήριξε ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας, υποστηρίζοντας πως ο 47χρονος έβγαλε όπλο από την τσέπη του και απείλησε τον αρχιφύλακα. Όπως είπε, παρενέβη για να αποτρέψει τον κίνδυνο, αφαίρεσε το όπλο και πυροβόλησε, χωρίς –κατά τους ισχυρισμούς του– να έχει πρόθεση να σκοτώσει. Τόνισε ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με μια αιφνίδια και κρίσιμη κατάσταση, στην οποία θεώρησε πως δεν είχε άλλη επιλογή.

Ο συνήγορός του, Θανάσης Τάρτης, δήλωσε πως ο εντολέας του ενήργησε για να προστατεύσει αρχικά τη ζωή του αρχιφύλακα και στη συνέχεια τη δική του. Όπως ανέφερε, η χρήση του όπλου ήταν, κατά την υπερασπιστική γραμμή, αναπόφευκτη υπό τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν. Παράλληλα, μετέφερε τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι το θύμα είχε κυρίαρχο ρόλο εντός της φυλακής, επηρεάζοντας ακόμη και τις διαδικασίες πρόσβασης στον αρχιφύλακα.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο 47χρονος είχε ζητήσει από τον κατηγορούμενο να τον συνοδεύσει προκειμένου να συζητήσουν με τον αρχιφύλακα ζητήματα που αφορούσαν εκκρεμή υπόθεση στον Άρειο Πάγο, σχετική με την έκδοσή του στην Ολλανδία.

Ο κ. Τάρτης υπέβαλε επίσης αίτημα για αναπαράσταση του περιστατικού εντός των Φυλακών Δομοκού, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα γίνει δεκτό, προκειμένου –όπως είπε– να επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου και να αποσαφηνιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

Αναφερόμενος στις σχέσεις του θύματος με τον αρχιφύλακα, ο συνήγορος υποστήριξε ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερη ένταση μεταξύ τους, σημείωσε όμως πως λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό είχε εντοπιστεί κινητό τηλέφωνο στο κελί του 47χρονου και ότι είχε τεθεί ζήτημα μεταγωγής του σε άλλο κατάστημα κράτησης.

Ο αρχιφύλακας αρνείται τις κατηγορίες

Λίγο μετά τις 15:30, ενώπιον του ανακριτή Λαμίας παρουσιάστηκε και ο αρχιφύλακας, προκειμένου να δώσει τη δική του εκδοχή. Μεταφέρθηκε στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς μέχρι τότε κρατούνταν στην Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας. Κατά την άφιξή του δεν προχώρησε σε δηλώσεις, ενώ νωρίτερα είχε συνάντηση περίπου δύο ωρών με τον συνήγορό του, Δημήτριο Γκαβέλα.

Ο κ. Γκαβέλας, μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του εντολέα του προς την οικογένεια του θύματος και τόνισε ότι ο αρχιφύλακας αρνείται τις κατηγορίες. Υποστήριξε πως δεν γνώριζε ότι επρόκειτο να συμβεί το περιστατικό και έκανε λόγο για αβάσιμες εικασίες περί ενδεχόμενης συνεννόησης με άλλους. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει στοιχείο στη δικογραφία που να αποδεικνύει ότι είχε καλέσει το θύμα στον συγκεκριμένο χώρο ή ότι είχε προηγηθεί προσυνεννόηση.

Σχετικά με όσα συνέβησαν στο «τυφλό» δωμάτιο, ο συνήγορος περιορίστηκε να αναφέρει ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, ο έτερος κατηγορούμενος αντέδρασε επειδή αντιλήφθηκε πως επίκειται κάποιο συμβάν, αποφεύγοντας να επεκταθεί σε λεπτομέρειες ενόψει της ανακριτικής διαδικασίας.

Βίντεο πριν από τη δολοφονία

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία που σημειώθηκε στις Φυλακές Δομοκού, μέσα από βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας. Το Mega έφερε στο φως οπτικό υλικό από το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, όταν ένας 43χρονος ισοβίτης έπεσε νεκρός από τα πυρά συγκρατούμενού του, παρουσία 50χρονου αρχιφύλακα.

Στις 18:49, κάμερα καταγράφει τον φερόμενο ως δράστη να προσεγγίζει το κελί του θύματος. Ένα λεπτό αργότερα, οι δύο άνδρες κατευθύνονται μαζί προς την έξοδο της πτέρυγας, χωρίς να διαφαίνεται ένταση ή προειδοποιητικό σημάδι για όσα θα ακολουθούσαν.

Στις 18:52 φτάνουν στον χώρο του υπαρχιφυλακείου, όπου συναντούν έναν ακόμη κρατούμενο και τον αρχιφύλακα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, τους ανέμενε. Λίγα λεπτά μετά, στις 18:56, ο δράστης, το θύμα και ο αρχιφύλακας κινούνται προς το πρώην αρχιφυλακείο – ένα σημείο που δεν καλύπτεται από κάμερες. Εκεί εκτυλίχθηκε η δολοφονία.

Λίγο πριν τις 19:00, δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι καταγράφονται να διασχίζουν τον διάδρομο με γρήγορο βηματισμό. Είχαν περάσει μόλις δευτερόλεπτα από την εκτέλεση και οι πρώτες αντιδράσεις στο εσωτερικό των φυλακών βρίσκονταν σε εξέλιξη.

