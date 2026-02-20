Φυλακές Δομοκού: Αναπαράσταση της δολοφονίας ζήτησε ο δικηγόρος του δράστη

Τρεις ώρες κράτησε η απολογία του 38χρονου Βούλγαρου και καθ΄ομολογίαν δράστη του της δολοφονίας που σημειώθηκε στο Αρχιφυλάκειο των φυλακών Δομοκού την περασμένη Κυριακή (15/2).

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Αθανάσιο Τάρτη, η κατάθεση του έγινε μέσω απολογητικό υπομνήματος το οποίο περιγράφει ότι ο κατηγορούμενος ήταν σε θέση άμυνας και πως σε καμία περίπτωση δεν είχε προσχεδιάσει να σκοτώσει τον 43χρονο Έλληνα βαρυποινίτη.

Όπως ισχυρίζεται το θύμα, το θύμα τον χρησιμοποίησε για να βρεθεί με τον αρχιφύλακα επικαλούμενος ότι ήθελε να τον βοηθήσει για να βρει συνήγορο και έτσι βρέθηκαν όλοι μαζί στο Αρχιφυλακείο.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφου ο κ. Τάρτης, προς υποστήριξη τω ισχυρισμών του κατηγορούμενου ζήτησε να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι απαντήσεις του κατηγορούμενου στις ανακριτικές Αρχές.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κ. Τάρτης, για την υποστήριξη των ισχυρισμών τους έχουν ζητήσει να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος, προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις απαντήσεις που έχουν δώσει στις ανακριτικές αρχές.

Αρνείται την εμπλοκή του ο αρχιφύλακας

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Βούλγαρου κατηγορούμενου τις σκάλες των Δικαστηρίων Λαμίας ανέβηκε ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα.

Ο αρχιφύλακας σκυφτός, και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου προκειμένου να οδηγηθεί στο γραφείο του Ανακριτή.

Σε δηλώσεις του ο συνήγορος υπεράσπισης του αρχιφύλακα, Δημήτριος Γκαβέλας υποστήριξε ότι ο εντολέας του δε γνώριζε για τις προθέσεις του θύματος και σοκαρισμένος παρακολούθησε να τον πυροβολεί ο 38χρονος ο οποίος βρισκόταν εκεί για να του μιλήσει για υπόθεση του.

Μετά την ολοκλήρωση και της απολογίας του Αρχιφύλακα, οι δύο συλληφθέντες θα αντιμετωπίσουν και την Εισαγγελέα Υπηρεσίας προκειμένου να γίνει γνωστή η ποινική τους μεταχείριση έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

