Φυλακές Δομοκού: Εξετάζεται το όπλο της δολοφονίας του ισοβίτη να «μπήκε» από την πύλη τροφοδοσίας

Η σύλληψη του αρχιφύλακα στις Φυλακές Δομοκού άνοιξε έναν κύκλο ερωτημάτων που παραμένουν αναπάντητα. Το βασικότερο όλων: πώς κατάφερε ένα όπλο να περάσει μέσα σε μία από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες φυλακές της χώρας και ποιοι ενδεχομένως φέρουν ευθύνες, εντός και εκτός των τειχών;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κεντρική πύλη των φυλακών διαθέτει εξελιγμένα συστήματα ελέγχου, τα οποία χειρίζονται οι άνδρες της Εξωτερικής Φρουράς. Πρόκειται για μηχανισμούς που θεωρητικά δεν επιτρέπουν να περάσει ούτε αναπτήρας, πόσο μάλλον ένα πυροβόλο όπλο. Το ενδεχόμενο να πέρασε το όπλο από την κύρια είσοδο κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο.

Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην πύλη τροφοδοσίας. Εκεί, σύμφωνα με πηγές, οι έλεγχοι είναι κυρίως μακροσκοπικοί. Η Εξωτερική Φρουρά φέρεται να εξετάζει εάν μέσα στα φορτηγά, πέρα από τρόφιμα και τον οδηγό, υπάρχει κάποιο ύποπτο άτομο κατά την είσοδο ή εάν επιχειρείται απόδραση κατά την έξοδο. Ωστόσο, τον κύριο έλεγχο στη συγκεκριμένη πύλη φέρονται να έχουν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Το σενάριο που εξετάζεται σοβαρά από τις Αρχές θέλει το όπλο να έχει περάσει μέσω φορτηγού τροφοδοσίας. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπήρξε συνδρομή είτε από σωφρονιστικό υπάλληλο είτε από κρατούμενο που γνώριζε τις διαδικασίες εκφόρτωσης. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το όπλο θα μπορούσε να παραδοθεί διακριτικά στα χέρια του εκτελεστή.

Η υπόθεση πλέον λαμβάνει διαστάσεις που υπερβαίνουν την ατομική ευθύνη ενός προσώπου. Εξετάζεται εάν υπήρξε οργανωμένο κύκλωμα , χρηματισμός και ποιοι ενδεχομένως κάλυψαν τα κενά ασφαλείας. Παράλληλα, ερευνάται αν υπήρξαν παραλείψεις στους ελέγχους ή εσκεμμένες ενέργειες που άνοιξαν τον δρόμο για τη μεταφορά του οπλισμού.

Οι ευθύνες του αρχιφύλακα

Το κατώφλι των Δικαστηρίων Λαμίας πέρασε το βράδυ της Τετάρτης φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο της Ελληνικής Αστυνομίας ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιων του Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Η μεταγωγή του στην Λαμία έγινε λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του για συνέργεια στο φόνο του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή μέσα στο Αρχιφυλακείο του καταστήματος κράτησης.

Δείτε βίντεο από την μεταγωγή του και την έξοδό του από τα Δικαστήρια Λαμίας:

Ο συλληφθείς Αρχιφύλακας έμεινε στην Εισαγγελία μόνο λίγα λεπτά, ενώ η κύρια ανάκριση θα διεξαχθεί την Παρασκευή το πρωί καθώς ζήτησε και πήρε προθεσμία.

Φωτογραφίες από τη μεταγωγή του:

arxifilakas.jpg
arxifilakas1.jpg
arxifilakas2.jpg
arxifilakas3.jpg
arxifilakas4.jpg

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος Βούλγαρος έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τον 43χρνο ισοβίτη, ισχυριζόμενος πως το συμβάν σημειώθηκε με τον ίδιο να έχει θέση άμυνας καθώς το θύμα αρχικά επιχείρησε να σκοτώσει τον Αρχιφύλακα, και στη συνέχεια απείλησε και τη δική του ζωή. Ο 38χρονος ισοβίτης έχει ζητήσει και έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί για το περιστατικό το πρωί της Παρασκευής.

