Φυλακές Δομοκού: Ψάχνουν τον «εντολέα» που ανέθεσε το συμβόλαιο θανάτου

Οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η δολοφονία να σχετίζεται με συμβόλαιο θανάτου

Φυλακές Δομοκού: Ψάχνουν τον «εντολέα» που ανέθεσε το συμβόλαιο θανάτου
Ενώπιον του εισαγγελέα πλημμελειοδικών Λαμίας, βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο 50χρονος αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού.

Η μεταγωγή του στη Λαμία που έγινε κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του για συνέργεια στο φόνο του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή μέσα στο Αρχιφυλακείο του καταστήματος κράτησης.

Ο συλληφθείς Αρχιφύλακας έμεινε στην Εισαγγελία μόνο λίγα λεπτά, ενώ η κύρια ανάκριση θα διεξαχθεί την Παρασκευή το πρωί καθώς ζήτησε και πήρε προθεσμία.

Η σύλληψή του έγινε στην Καρδίτσα, σε περιοχή του δήμου Σοφάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχιφύλακας «κάηκε» τόσο από μαρτυρικές καταθέσεις όσο και από βίντεο κάμερας που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, η οποία κατέγραψε τον Βούλγαρο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο με το πρόσχημα ότι δήθεν τους θέλει ο αρχιφύλακας. Ο ανακριτής δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του 50χρονου ότι ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης «έσωσε» τον σωφρονιστικό υπάλληλο. Όπως προκύπτει, η ακολουθία των γεγονότων φαίνεται να διαφέρει από την εκδοχή που παρουσίασε ο ίδιος.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι το θύμα της δολοφονίας δεν μετέφερε το όπλο, αλλά κατευθύνθηκε στο αρχιφυλακείο συνοδεία του μετέπειτα εκτελεστή του. Παράλληλα, μαρτυρίες και καταθέσεις σωφρονιστικών υπαλλήλων φέρονται να αντικρούουν την εκδοχή του αρχιφύλακα, αναφέροντας ότι κρατούμενοι που είχαν παρουσιαστεί ως εκτός του χώρου βρίσκονταν τελικά μέσα στο αρχιφυλακείο. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όταν το θύμα εισήλθε στον χώρο, οι πυροβολισμοί ακούστηκαν σχεδόν αμέσως, χωρίς να μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο το όπλο να είχε περάσει παράνομα εντός των φυλακών από κρατούμενους, ενώ δεν επιβεβαιώνεται ότι το μετέφερε το θύμα, όπως είχε αρχικά αναφερθεί μετά τη δολοφονία.

Ψάχνουν τον «εντολέα»

Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η δολοφονία να σχετίζεται με συμβόλαιο θανάτου, το οποίο ενδέχεται να προέρχεται από άτομο στη Ζάκυνθο, όπου το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε δολοφονικές ενέργειες. Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά πιθανή σύνδεση της υπόθεσης με περιστατικό που είχε σημειωθεί πριν από περίπου έναν μήνα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σε εκείνη την υπόθεση εκείνη εμφανίζεται ως βασικός ύποπτος ένα άτομο που είχε μεταχθεί πρόσφατα από τις φυλακές Δομοκού και φέρεται να γνώριζε πρόσωπα που εμπλέκονται και στη σημερινή υπόθεση.

