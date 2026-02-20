Φυλακές Δομοκού: Βίντεο πριν από τη δολοφονία - Στον ανακριτή ο Βούλγαρος ισοβίτης και ο αρχιφύλακας

Η δολοφονία έγινε στο πρώην αρχιφυλακείο, σε ένα σημείο «τυφλό» από κάμερες - Δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα πώς μπήκε το όπλο στις φυλακές

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η δολοφονία στις Φυλακές Δομοκού έγινε σε σημείο χωρίς κάμερες, στο πρώην αρχιφυλακείο.
  • Ο 43χρονος ισοβίτης δολοφονήθηκε από συγκρατούμενό του παρουσία του αρχιφύλακα, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια.
  • Ο αρχιφύλακας αρχικά δήλωσε ότι είδε τον δράστη να πυροβολεί, αλλά στη συνέχεια αναίρεσε τον ισχυρισμό του.
  • Υπήρχαν συχνές προστριβές μεταξύ του θύματος και του αρχιφύλακα πριν τη δολοφονία.
  • Ο αρχιφύλακας και άλλοι μάρτυρες έχουν καταθέσει, ενώ ο κατηγορούμενος αρνείται την εμπλοκή του και παραπέμφθηκε σε απολογία.
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία που σημειώθηκε στις Φυλακές Δομοκού, μέσα από βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας. Το Mega έφερε στο φως οπτικό υλικό από το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, όταν ένας 43χρονος ισοβίτης έπεσε νεκρός από τα πυρά συγκρατούμενού του, παρουσία 50χρονου αρχιφύλακα.

Στις 18:49, κάμερα καταγράφει τον φερόμενο ως δράστη να προσεγγίζει το κελί του θύματος. Ένα λεπτό αργότερα, οι δύο άνδρες κατευθύνονται μαζί προς την έξοδο της πτέρυγας, χωρίς να διαφαίνεται ένταση ή προειδοποιητικό σημάδι για όσα θα ακολουθούσαν.

Στις 18:52 φτάνουν στον χώρο του υπαρχιφυλακείου, όπου συναντούν έναν ακόμη κρατούμενο και τον αρχιφύλακα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, τους ανέμενε. Λίγα λεπτά μετά, στις 18:56, ο δράστης, το θύμα και ο αρχιφύλακας κινούνται προς το πρώην αρχιφυλακείο – ένα σημείο που δεν καλύπτεται από κάμερες. Εκεί εκτυλίχθηκε η δολοφονία.

Λίγο πριν τις 19:00, δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι καταγράφονται να διασχίζουν τον διάδρομο με γρήγορο βηματισμό. Είχαν περάσει μόλις δευτερόλεπτα από την εκτέλεση και οι πρώτες αντιδράσεις στο εσωτερικό των φυλακών βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Αντιφάσεις και καταθέσεις

Ο 50χρονος αρχιφύλακας συνελήφθη και κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία. Στην πρώτη του κατάθεση φέρεται να δήλωσε ότι είδε τον δράστη να πυροβολεί δύο φορές το θύμα. Ωστόσο, στη δεύτερη εκδοχή του αναίρεσε τον ισχυρισμό αυτό, αν και παραδέχτηκε πως το έγκλημα διαπράχθηκε μπροστά του. Οι αντιφάσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονα ερωτήματα για τον ρόλο του.

Μαρτυρίες αναφέρουν επίσης ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν συχνές προστριβές μεταξύ του θύματος και του αρχιφύλακα. Διαφωνίες καταγράφονται και ως προς το ποιος οργάνωσε τη συνάντηση στο πρώην αρχιφυλακείο: ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι οι κρατούμενοι του ζήτησαν να μεσολαβήσει, ενώ άλλη μαρτυρία αναφέρει ότι ο ίδιος κάλεσε τους δύο άνδρες να συναντηθούν.

Συνάδελφοι του αρχιφύλακα και κρατούμενοι που γνώριζαν τους εμπλεκόμενους έχουν ήδη καταθέσει, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε εκ νέου στα Δικαστήρια Λαμίας για να απολογηθεί. Ο ίδιος επιμένει πως δεν είχε καμία εμπλοκή, ωστόσο οι αντικρουόμενες περιγραφές του συνεχίζουν να βαραίνουν την υπόθεση.

