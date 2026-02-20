Τέμπη: Αναβάλλονται επτά εκταφές - Οι συγγενείς θέλουν να σταλούν τα δείγματα στο εξωτερικό

Snapshot Αναβλήθηκαν επτά από τις εννέα εκταφές θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη λόγω διαφωνιών μεταξύ συγγενών και Εισαγγελίας Λάρισας για τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων.

Οι συγγενείς ζητούν να σταλούν οι σοροί σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού για πλήρεις εξετάσεις, σύμφωνα με εξώδικο που απέστειλαν στην Εισαγγελία.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος τονίζει ότι οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν σε πιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού για να διασφαλιστεί η αλήθεια. Snapshot powered by AI

Αναβάλλονται οι επτά από τις εννέα εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς ανέκυψαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των συγγενών και της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, σχετικά αναφορικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων.

Πιο συγκεκριμένα, η διαφωνία έγκειται στο ότι οι οικογένειες των θυμάτων, μέσω εξωδίκου, ζητούν μετ’ επιτάσεως οι σοροί να αποσταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού για σύνθετες εξετάσεις, τις οποίες οι ίδιοι αιτήθηκαν εγγράφως ακολουθώντας τις υποδείξεις της Εισαγγελίας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μεταξύ των συγγενών που αντιδρούν είναι και οι γονείς της Μάρθης Ψαροπούλου, Αντώνης Ψαρόπουλος και Μαρία Καρυστιανού, καθώς και οι γονείς της Φραντζέσκας Μπέζα, οι σοροί των οποίων ήταν προγραμματισμένο να εκταφούν αύριο, αλλά αναβάλλονται.

Ψαρόπουλος: Δεν δεχόμαστε κάτι λιγότερο από το να σταλούν οι σοροί των ανθρώπων μας στο εξωτερικό

Μιλώντας για την εκταφή της κόρης του, Μάρθης, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ανέφερε ότι εστάλη εξώδικο στην Εισαγγελία από τους συγγενείς, οι οποίοι «δεν θα δεχτούν εκταφές χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες, πλήρεις, ιατροδικαστικές, βιοχημικές, χημικές, τοξικολογικές εξετάσεις».

Ο δικηγόρος και γονέας θύματος του δυστυχήματος τόνισε ότι «δεν δεχόμαστε κάτι λιγότερο από το να σταλούν οι σοροί των ανθρώπων μας σε πιστοποιημένα, ιατροδικαστικά εργαστήρια του εξωτερικού», υπογραμμίζοντας ότι «είναι τα μόνα που μπορούν να προσφέρουν αυτά που ζητάμε οι συγγενείς και όχι αυτά που έχει επιλέξει η συγκεκριμένη Εισαγγελία».

Κατά τον ίδιο «αφουγκράστηκε έστω και την τελευταία στιγμή η Εισαγγελία την επιθυμία μας», επισημαίνοντας για ακόμα μια φορά ότι «θέλουμε να γίνουν οι εκταφές υπό την προϋπόθεση ότι θα λάμψει η αλήθεια. Να γίνουν όλες οι εξετάσεις. Αυτό είναι το μήνυμα όλων των συγγενών και όχι του Ψαρόπουλου και της Καρυστιανού».

