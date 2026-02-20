Τέμπη: Εξώδικο στην Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων για τις εκταφές - Ζητούν εξέταση στο εξωτερικό

Τέμπη: Εξώδικη διαμαρτυρία στην Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων – Ζητούν εξέταση των σορών σε εργαστήρια του εξωτερικού

Εξώδικο κατά της Εισαγγελίας Λάρισας απέστειλαν εκ νέου συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών για τις εκταφές των σορών των αγαπημένων τους, ζητώντας οι απαραίτητες εξετάσεις να διενεργηθούν στο εξωτερικό.

Οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, Αντώνης Ψαρόπουλος και το ζεύγος Μπέζα - Κοκκάλα, επέδωσαν εξώδικο στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, απαιτώντας «να προβεί στις δέουσες ενέργειες σχετικά με τις εκταφές των σορών, με προθεσμία μέχρι σήμερα στις 12 το μεσημέρι». Από την Εισαγγελία ζητείται να ορίσει πραγματογνωμοσύνη και εξέταση σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε άμεσες εκταφές για εννέα σορούς, ωστόσο οι συγγενείς καταγγέλλουν τη διαδικασία ως «κοροϊδία» και «εμπαιγμό», επισημαίνοντας ότι οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται δεν μπορούν να διενεργηθούν στην Ελλάδα.

Η υπόθεση των εκταφών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, έχει εξελιχθεί σε «Γόρδιο δεσμό». Παρά την παραγγελία της Εισαγγελέως που είχε ζητήσει να γίνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι αντιδράσεις των συγγενών δεν έχουν σταματήσει, καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι εξετάσεις που ζητούν δεν μπορούν να διεξαχθούν από εργαστήρια εντός Ελλάδος.

Σύμφωνα με την παραγγελία της εισαγγελέως, οι εκταφές που έχουν ζητήσει οι οικογένειες εννέα θυμάτων από τους 57 νεκρούς των Τεμπών, θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Για τον σκοπό αυτό, έχει ανατεθεί σε εμπειρογνώμονες να εντοπίσουν τα εργαστήρια -εντός ελληνικής επικράτειας- που μπορούν να διεξάγουν τις εξετάσεις αυτές. Τέσσερα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ωστόσο, έχουν αποφανθεί πως δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές για να διεκπεραιώσουν τις εξετάσεις που έχουν ζητήσει οι οικογένειες, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ήδη, οι οικογένειες που έχουν ζητήσει την εκταφή των δικών τους προσώπων προχωρούν σε προσφυγές κατά της δικαστικής απόφασης, καθώς έχουν προειδοποιήσει πως οι βιοχημικές και χημικές εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, καθώς στα εργαστήρια εντός ελληνικής επικράτειας, μπορούν να διεξαχθούν μόνο εκείνες για το DNA. Σε συνομιλητές τους μάλιστα, εκφράζουν την απορία εάν πάλι «κάτι μας κρύβουν» και γι’ αυτό ουσιαστικά εκφράζεται μία άρνηση να διεξαχθούν όλες οι εξετάσεις που ζητούν.

Η παραγγελία της Εισαγγελίας

Σύμφωνα με την παραγγελία της Εισαγγελίας, αύριο Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, θα γίνουν οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η τρίτη εκταφή ορίστηκε να γίνει στις 25 Φεβρουαρίου ενώ η τέταρτη εκταφή ορίστηκε για τις 3 Μαρτίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να προσδιοριστεί και η εκταφή 5ου θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

