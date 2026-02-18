Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: «Σπεκουλαδόροι πολιτικοί υπονομεύουν τη δίκη»

Εξόχως αιχμηρή η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων  - Συνδέει τους ισχυρισμούς για δήθεν διορισμένους δικαστές στη δίκη για τα Τέμπη με εκλογικά παιχνίδια

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: «Σπεκουλαδόροι πολιτικοί υπονομεύουν τη δίκη»

Δυστύχημα Τέμπη

  • Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλλει «σπεκουλαδόρους πολιτικούς» που υπονομεύουν τη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη με ψευδείς κατηγορίες περί διορισμένων δικαστών.
  • Η σύνθεση του δικαστηρίου προέκυψε με διαφανείς διαδικασίες και οι δικαστές μετακινήθηκαν με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Σύνταγμα, λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.
  • Η δίκη θα διεξαχθεί στη Λάρισα και θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου 2026 σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 60 κατηγορούμενους και 250 δικηγόρους.
  • Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train και του υπουργείου Υποδομών.
Snapshot powered by AI

Με μια σκληρή ανακοίνωση, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απλώνει «δίχτυ» προστασίας πάνω από τους επτά δικαστές, οι οποίοι έπειτα από κλήρωση προέκυψε ότι θα αποτελέσουν τη σύνθεση της έδρας που από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026, αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, έγκλημα για μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, στα Τέμπη.

Από χθες, ψίθυροι, αλλά και δηλώσεις ή υπαινιγμοί πολιτικών προσώπων αναφέρονται στα μέλη του επταμελούς δικαστηρίου με ισχυρισμούς ότι η επιλογή τους μπορεί να είναι διάτρητη, ότι μπορεί να είχαν προεπιλεγεί, ισχυρισμοί που αμφισβητούν την ανεξαρτησία της έδρας, την ακεραιότητα των μελών του δικαστηρίου και επί της ουσίας ναρκοθετούν το ίδιο το αποτέλεσμα της δίκης.

«Οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Τετάρτης από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Και προστίθεται στην ανακοίνωση για τα μέλη της έδρας: «Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι που καλούνται να αναλάβουν βαρύ και δύσκολο καθήκον έχοντας την αμέριστη στήριξη της Ένωσης και κάθε πολίτη που θέτει την προστασία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας πάνω από τον καιροσκοπισμό επαγγελματιών δημαγωγών».

Μάλιστα, με μία πολύ σκληρή αναφορά το προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων καταγγέλλει «γνωστούς σπεκουλαδόρους πολιτικούς και μιμητές τους» ότι «υπονομεύουν τη δίκη με γελοίες κατηγορίες για στημένες συνθέσεις και δικαστές διορισμένους από το υπουργείο».

Με την εξόχως αιχμηρή ανακοίνωσή της, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων συνδέει ευθέως τους ισχυρισμούς για δήθεν διορισμένους δικαστές στη σύνθεση του δικαστηρίου για τα Τέμπη με εκλογικά παιχνίδια για «να αυξήσουν τα εκλογικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ποντάροντας στο θυμικό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός πάνω στη δίκη των Τεμπών

Από την πρώτη ημέρα κλήρωσης της σύνθεσης του Δικαστηρίου που θα δικάσει την «υπόθεση των Τεμπών» ξεκίνησαν οι γνωστοί σπεκουλαδόροι πολιτικοί και οι μιμητές τους να υπονομεύουν τη δίκη. Με γελοίες κατηγορίες για στημένες συνθέσεις και δικαστές διορισμένους από το Υπουργείο επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι τους και να αυξήσουν τα εκλογικά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ποντάροντας στο θυμικό. Οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι που καλούνται να αναλάβουν βαρύ και δύσκολο καθήκον έχοντας την αμέριστη στήριξη της Ένωσης και κάθε πολίτη που θέτει την προστασία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας πάνω από τον καιροσκοπισμό επαγγελματιών δημαγωγών. Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα τοποθετούμαστε για να εξηγούμε στον λαό τις διαδικασίες και να ξεσκεπάζουμε έγκαιρα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της δίκης».

Η σύνθεση της έδρας

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική κλήρωση, που ολοκληρώθηκε στο Εφετείο Λάρισας, η σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών είναι η εξής:

  • Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία
  • Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα
  • Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης
  • Λέτσιος Χρυσοβαλάντης
  • Αναπληρωματικό μέλος: Τσάνα Μαρία
  • Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική
  • Αναπληρωτής Εισαγγελέας: Καρατσίδης Φίλιππος

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας.

Έτοιμη η ειδική αίθουσα με υποδομές για έως 60 κατηγορούμενους και 250 δικηγόρους

Η εκδίκαση της υπόθεσης θα διεξαχθεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα που ανήκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έχει ήδη ετοιμαστεί για να φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη δίκη στην ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων.

Τέμπη αίθουσα δίκη

Ο χώρος, που διαμορφώθηκε με μέριμνα του υπουργείου Δικαιοσύνης στον συνεδριακό χώρο του «Γαιόπολις» στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εκτείνεται σε περίπου 600 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει υποδομή για να φιλοξενηθούν έως και 60 κατηγορούμενοι και περισσότεροι από 250 δικηγόροι. Έχουν προβλεφθεί ειδικές θέσεις για εκπροσώπους του Τύπου, ενώ το κοινό θα μπορεί να παρακολουθεί τη διαδικασία σε γειτονική αίθουσα μέσω οθονών που έχουν τοποθετηθεί για την κάλυψη ζωντανής μετάδοσης, σε κλειστό κύκλωμα.

synedriako-kentro-panepistimioy-thessalias-1.jpg

Στο εδώλιο θα καθίσουν 36 κατηγορούμενοι από τους 43 που περιείχε αρχικά η δικογραφία. Μεταξύ αυτών, ο 60χρονος σταθμάρχης Λάρισας, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή τη μοιραία νύχτα. Μαζί του θα δικαστούν δύο συνάδελφοί του που αποχώρησαν νωρίτερα από τη βάρδια τους, ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης ΟΣΕ Λάρισας, 11 στελέχη του ΟΣΕ, 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ -μεταξύ των οποίων πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι- καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών, καθώς και πλημμελήματα όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια και βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια. Ορισμένοι αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες παράβασης καθήκοντος.

Τέμπη αίθουσα δίκη

Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει πολλούς μήνες, θεωρείται ορόσημο για την απόδοση δικαιοσύνης στην πιο πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας.

