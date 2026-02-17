Δίκη για τα Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας

Τα συντρίμμια του επιβατικού συρμού Intercity 62 που εκτελούσε τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και συγκρούστηκε μετωπικά με την εμπορική αμαξοστοιχία 63503 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα

Στις 23 Μαρτίου 2026 ξεκινάει η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από την σύγκρουση των τρένων, σύμφωνα με απόφαση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική κλήρωση, που ολοκληρώθηκε στο Εφετείο Λάρισας, η σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών είναι η εξής:

Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία

Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα

Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης

Λέτσιος Χρυσοβαλάντης

Αναπληρωματικό μέλος Τσάνα Μαρία

Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική

Αναπληρωτής Εισαγγελέας Καρατσίδης Φίλιππος

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας

