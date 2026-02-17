Ανοικτό για τον κόσμο το τριετές μνημόσυνο της Αναστασίας-Μαρίας, της Χρύσας και της Θώμης Πλακιά

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με 57 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, βυθίζοντας στη θλίψη το πανελλήνιο.

Τρία από τα θύματα του πολύνεκρου δυστυχήματος ήταν η Αναστασία-Μαρία, η Χρύσα και η Θώμη.

Με ανάρτησή του στα social media, ο πατέρας και θείος των τριών κοριτσιών, Νίκος Πλακιάς ενημέρωσε τους διαδικτυακούς ακολούθούς του για το τριετές μνημόσυνο που θα τελεστεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στον ιερό ναό Πέτρου και Παύλου στο Καστράκι, σημειώνοντας ότι θα είναι ανοιχτό για τον κόσμο.

«Θα είναι ανοικτό προς όλους εσάς και όσοι επιθυμείτε και θέλετε μπορείτε να είσαστε δίπλα μας εκείνη την ημέρα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Το Σάββατο 21 / 02 / 26 θα τελεστεί το τριετές μνημόσυνο για την Αναστασία - Μαρία την Χρύσα και την Θωμαής στον ιερό ναό Πέτρου και Παύλου στο Καστρακι.

Φέτος θα κάνουμε αυτό που οφείλουμε σε όλους εσάς και αυτό που θα ήθελαν τα τρία κορίτσια μας.

Φέτος το μνημόσυνο θα είναι ανοικτό προς όλους εσάς και όσοι επιθυμείτε και θέλετε μπορείτε να είσαστε δίπλα μας εκείνη την ημέρα».

