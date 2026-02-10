Τέμπη: Αυτές θα είναι οι συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου - Το κάλεσμα του Συλλόγου Συγγενών

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή σε συγκεντρώσεις στις 28 Φεβρουαρίου σε όλη την Ελλάδα με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών απήθυνε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

«Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Σύλλογος.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα καλούν συγκεντρώσεις:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το Έγκλημα στα Τέμπη που μας στέρησε τους αγαπημένους μας.

Λιγότερα από ένα μήνα μετά, στις 23 Μαρτίου 2026, ξεκινάει η κύρια δίκη.

Όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο Έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται!

Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο,

Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση,

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Όλες/ Όλοι,

• στην Αθήνα στις 12 μμ στο Σύνταγμα

• στη Θεσσαλονίκη στις 12μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου

• και σε όλη την Ελλάδα

Σύλλογος Συγγενών θυμάτων Τεμπών».

