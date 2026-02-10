Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών: Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης, τέλος εποχής κι επίσημα για Καρυστιανού
Οι αρχαιρεσίες ολοκληρώθηκαν χθες (9/2) το βράδυ, με την Μαρία Καρυστιανού να απέχει από τις διαδικασίες της ψηφοφορίας
Παρελθόν κι επίσημα αποτελεί η Μαρία Καρυστιανού από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ύστερα από την παραίτηση που υπέβαλλε την 14η Ιανουαρίου.
Στη θέση του προέδρου εκλέχθηκε παμψηφεί ο Παύλος Ασλανίδης, ενώ γενικός γραμματέας του συλλόγου εκλέχθηκε η Ελένη Βασάρα. Τέλος, η Μιρέλα Ρούτσι αναλαμβάνει χρέη ταμία.
