Σύλλογος Θυμάτων Τεμπών: Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης, τέλος εποχής κι επίσημα για Καρυστιανού

Οι αρχαιρεσίες ολοκληρώθηκαν χθες (9/2) το βράδυ, με την Μαρία Καρυστιανού να απέχει από τις διαδικασίες της ψηφοφορίας

Παρελθόν κι επίσημα αποτελεί η Μαρία Καρυστιανού από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ύστερα από την παραίτηση που υπέβαλλε την 14η Ιανουαρίου.

Στη θέση του προέδρου εκλέχθηκε παμψηφεί ο Παύλος Ασλανίδης, ενώ γενικός γραμματέας του συλλόγου εκλέχθηκε η Ελένη Βασάρα. Τέλος, η Μιρέλα Ρούτσι αναλαμβάνει χρέη ταμία.

Οι αρχαιρεσίες ολοκληρώθηκαν χθες (9/2) το βράδυ, με την Μαρία Καρυστιανού να απέχει από τις διαδικασίες της ψηφοφορίας.

