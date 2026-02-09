Καρυστιανού: «Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας - Ντροπή για την ελληνική Δικαιοσύνη»

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών κάνει λόγο για «ντροπιαστική δίκη και εστιάζει στο γεγονός ότι ο Εφέτης Ανάκριτης δεν έχει κληθεί ως μάρτυρας στην ακροαματική διαδικασία

Δημήτρης Δρίζος

Καρυστιανού: «Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας - Ντροπή για την ελληνική Δικαιοσύνη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Λάρισα, όπου συνεχίζεται η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο που σχετίζονται με την τραγωδία στα Τέμπη, βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων. Η ίδια εκφράζει έντονη ανησυχία για την πορεία της δίκης, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την απουσία του Εφέτη Ανακριτή από τη διαδικασία ως μάρτυρα.

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή ως «ντροπιαστική για την ελληνική δικαιοσύνη», τονίζοντας πως το δικαστήριο οφείλει να καλέσει τον Σωτήρη Μπακαΐμη, Εφέτη Ανακριτή, προκειμένου να καταθέσει. Η μη κλήση του θεωρείται σημαντικό κενό στην ακροαματική διαδικασία, καθώς ο ρόλος του ήταν καθοριστικός στην αρχική έρευνα για τα βίντεο που σχετίζονται με την τραγωδία.

Στην τοποθέτησή της, η κυρία Καρυστιανού θέτει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων για τη διαχείριση της υπόθεσης και εκφράζει την απογοήτευσή της για τον τρόπο που διεξάγεται η δίκη. «Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας, ούτε τον πόνο μας και τη μνήμη των νεκρών των Τεμπών», καταλήγει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και σεβασμό στην οικογένεια των θυμάτων.

Η ανάρτηση Καρυστιανού

«Σήμερα ήρθαμε άλλη μια φορά για τη ντροπιαστική για τη χώρα μας δίκη για τα εξαφανισμένα video της τραγωδίας των Τεμπών!

Σκεφτείτε τι μυστικά κρύβουν αυτά τα video για να τα έχουν ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ , αλλά και για να τα ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ από την πρώτη μέρα μετά την τραγωδία, όπως κατηγορούμενος, εκπρόσωπος της εταιρείας Security ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ σε αιφνιδιαστική ερώτηση της έδρας.

57 άνθρωποι χάθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν και τα video από τις κάμερες του ΟΣΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ!

Δεν παραδόθηκαν ποτέ!

Παρά το ότι κατασχέθηκαν από τον Εφέτη Ανακριτή, Σωτήρη Μπακαίμη που ορίστηκε με διαδικασία που διέταξε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης!

Τι ντροπή για την ελληνική δικαιοσύνη!

Τα βίντεο που δείχνουν την αλήθεια κατασχέθηκαν μεν από το πρώτο λεπτό με εντολή του Ανακριτή, Σωτήρη Μπακαιμη! Εξαφανίστηκαν δε!

Σήμερα αγνοείται η τύχη τους και αναρωτιόμαστε σε ποια γραφεία έχουν κρυφτεί, ώστε να προστατευτούν ή και να εκβιάζονται όσοι καίγονται από όσα αποκαλύπτουν;

Για αυτό, το σημερινό δικαστήριο που έχει δώσει όρκο να κάνει ότι πρέπει για να βγει η αλήθεια στο φως, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να καλέσει τον Εφέτη Ανακριτή ως μάρτυρα για να μάθει από πρώτο χέρι:

(Α) για ποιον λόγο δεν μπήκαν στη δικογραφία των Τεμπών τα video που κατέσχεσε την ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ; Στις 14.03.2023

(Β) για ποιον λόγο επανήλθε ο ίδιος Ανακριτής με νέες προσχηματικές παραγγελίες πολύ αργότερα, ζητώντας ξανά για τα μάτια του κόσμου ένα μικρό μέρος από τα video, ενώ από τις 14 Μαρτίου, ήδη δηλαδή από την πρώτη μέρα είχε φροντίσει να τα κατασχέσει όλα;

(Γ) πόσο συχνό ως αδύνατο είναι αστυνομικοί της ΔΕΕ και εισαγγελικοί λειτουργοί να μην εκτελούν ανακριτική εντολή;

(Δ) ακόμη και αν δεν εκτέλεσαν οι αστυνομικοί υπάλληλοι και οι εισαγγελείς την ανακριτική εντολή κατάσχεσης – που το αποκλείω- γιατί ο ανακριτής σιώπησε, έθαψε το γεγονός και δεν αναζήτησε ποτέ από κανέναν ευθύνες;

(Ε) γιατί ο ίδιος ποτέ δεν ζήτησε την άσκηση διώξεων κατά των υπαλλήλων της ΔΕΕ ή των εισαγγελικών λειτουργών που ανέλαβαν την κατάσχεση, αν ήθελε υποτεθεί ότι αυτοί δεν έκαναν δήθεν καλά τη δουλειά τους;

Μήπως γιατί η παραγγελία του για κατάσχεση εκτελέστηκε κανονικότατα, όπως άλλωστε και η ίδια η ΔΕΕ εγγράφως μας απάντησε, αλλά τα video όταν έφτασαν στον ίδιο εξαφανίστηκαν;

Πώς θα κάνει σήμερα το δικαστήριο της Λάρισας τη δίκη για τα χαμένα video των Τεμπών που δήθεν ποτέ δεν πήρε ο Ανακριτής, χωρίς τον Ανακριτή;

Πρόεδρος και Εισαγγελέας οφείλουν να δώσουν απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα που ακόμη και ο πιο αποστασιοποιημένος από την υπόθεση πολίτης απαιτεί να απαντηθούν!

Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας! Και κυρίως μην υποτιμάτε τον πόνο μας και τους νεκρούς των Τεμπών!»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΚΟΣΜΟΣ

Αιγύπτιος σωματοφύλακας τράβηξε τα βλέμματα με την ασυνήθιστα ογκώδη σωματική του διάπλαση

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εφιάλτης για 60χρονη – Της επιτέθηκε ο γιος της μέσα στο κομμωτήριό της

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας - Ντροπή για την ελληνική Δικαιοσύνη»

10:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΖΕΝΗ ΤΖΕΝΗ: Άνοιξε η προπώληση για την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το KGM Torres απέκτησε και υβριδική έκδοση – Πόσο κοστίζει

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας πίσω από την απόπειρα δολοφονίας αντιστρατηγού στη Μόσχα

10:43Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Σιγουριά στη Νέα Δημοκρατία από την αναταραχή στην αντιπολίτευση

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Πύλος: 25χρονος επιτέθηκε με γκλοπ σε κουρέα γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία των «ορφανών του Τιτανικού»:Το «αντίο» του πατέρα και η επιστολή που αποκάλυψε την αλήθεια

10:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπεγράφη σύμβαση 10 εκατ. ευρώ για την ανέγερση δεύτερου Γενικού Λυκείου στον Ασπρόπυργο – Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε στη μάθηση»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Margherita Hut: Το ψηλότερο κτίριο της Ευρώπης στα 4.554 μέτρα στις ιταλικές Άλπεις

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη εβδομάδα για την Ευρώπη με 3 κρίσιμες συνεδριάσεις: Στο επίκεντρο άμυνα, οικονομία, ασφάλεια

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων - Εννέα συλλήψεις

10:00LIFESTYLE

Κερδίστε 1 διπλή πρόσκληση για το πιο BBQ event που ψήνεται από το Newsbomb.gr και τους The Eaters!

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη στην Αθήνα: Μια πόλη, πολλές ιδέες για να περάσεις καλά

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στο Δημόσιο με το νέο νομοσχέδιο για μείωση της γραφειοκρατίας – Διαβάστε 12 ερωταπαντήσεις

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η κουλτούρα «9-9-6»: Πώς οι εταιρείες AI καθιερώνουν εργασία 72 ωρών

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Super Bowl: Οι 6+1 στιγμές που ξεχώρισαν εντός κι εκτός halftime show

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Οι τεχνολογίες της Formula 1 θα περάσουν στα μοντέλα παραγωγής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Καρπενήσι με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη εντοπίστηκε η σορός του οδηγού

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διπλό κύμα κακοκαιρίας - Δύσκολη η βραδιά της Τσικνοπέμπτης

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στο Δημόσιο με το νέο νομοσχέδιο για μείωση της γραφειοκρατίας – Διαβάστε 12 ερωταπαντήσεις

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία των «ορφανών του Τιτανικού»:Το «αντίο» του πατέρα και η επιστολή που αποκάλυψε την αλήθεια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η κουλτούρα «9-9-6»: Πώς οι εταιρείες AI καθιερώνουν εργασία 72 ωρών

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη βιώνει ιστορικό ψύχος - Καταγράφει θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές της Ανταρκτικής

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Xρονικό του κόσμου 1.300 ετών βρέθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ - Συνάντηση Ζαχαράκη με τον πρύτανη για τις μολότοφ στους αστυνομικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ