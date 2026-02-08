Η έμμεση αιχμή Τσίπρα σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

Η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως προκάλεσε την αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία προχώρησε σε διευκρινίσεις

Αντώνης Ρηγόπουλος

Eurokinissi
Η μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, μέχρι τώρα έχει εκδηλωθεί μονομερώς από την πλευρά της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Ωστόσο, η επιμονή της Μαρίας Καρυστιανού να ασκεί τόσο έντονη κριτική κατά του Αλέξη Τσίπρα είναι δεδομένο πως θα προκαλέσει και ορισμένες απαντήσεις από τον πρώην πρωθυπουργό, παρά τη συνέπειά του στην τακτική της μη αντιπαράθεσης με τη Μαρία Καρυστιανού προτού τουλάχιστον δημιουργήσει το κόμμα της.

Στη χθεσινή του ομιλία στα Γιάννενα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε καμία ονομαστική αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού, όμως στο πλαίσιο της αναφοράς του στην ανάγκη ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στις τοπικές οικονομίες, σχολίασε την επιλογή λέξεων που είχε κάνει η κ. Καρυστιανού στην ανάρτησή της για την τραγωδία στη Χίο, όπου είχε κάνει λόγο για «εισβολή».

Στην ομιλία του στα Γιάννενα, ο κ. Τσίπρας τόνισε: «Πρώτα και κύρια η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς».

Μάλιστα, η αναφορά αυτή του Αλέξη Τσίπρα ενδεχομένως να αποτέλεσε και την αφορμή για τη διορθωτική δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία λίγο αργότερα έκανε λόγο για διαστρέβλωση της αρχικής της ανάρτησης και ξεκαθάρισε ότι «στην ανακοίνωση μου για τα τραγικά γεγονότα στη Χίο, η λέξη εισβολή (πράξη οργανωμένη από διακινητές) μετατράπηκε σε ...εισβολείς, οι οποίοι δήθεν δικαίως θαλασσοπνίγηκαν…». «Αν σκοπός είναι να μείνω βουβή, δεν θα το πετύχουν!», συμπληρώνει η κ. Καρυστιανού.

Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση του προσφυγικού.

Ο Αλέξης Τσίπρας ενσωμάτωσε την αναφορά του στο θέμα της διαχείρισης του προσφυγικού μέσα στις ρήξεις που πρέπει να γίνουν για την αναγέννηση της περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, στο έκτο σημείο των παρεμβάσεών του, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει:

«Έκτη ρήξη: Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στις τοπικές οικονομίες.

Πρόκειται για ένα δύσκολο θέμα αλλά ας μη κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας.

Υπάρχει ένα αξιακό ζήτημα - η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.
Ένα ζήτημα ασφάλειας - ο έλεγχος των συνόρων απέναντι στα δίκτυα διακινητών.
Αλλά και ένα τρίτο ζήτημα που αφορά την οικονομία, το έλλειμμα εργατικού δυναμικού και την κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Πρώτα και κύρια η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς.
Όχι. Έχουμε ανθρώπους που προσπαθούν να σωθούν από τον πόλεμο, τη βία ή από την φτώχεια.
Δεν μπορεί κάθε λίγο να έχουμε τραγωδίες στη θάλασσα και να δίνουμε συγχαρητήρια.
Πρέπει να υπάρξει επιτέλους απόλυτη διαφάνεια και αξιόπιστη έρευνα για το τι έγινε. Όχι άλλη συγκάλυψη.

Δεύτερον, τα σύνορά μας πρέπει να προστατεύονται. Ασφαλώς με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά να φυλάσσονται. Και όπως εξασφαλίσαμε το 2016 με τη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, όσοι δεν δικαιούνται άσυλο να επιστρέφονται στην Τουρκία με ευρωπαϊκές εγγυήσεις. Διότι το μεταναστευτικό είναι πρώτα απ όλα ευρωπαϊκό και ευρωτουρκικό ζήτημα.

Και την ίδια ώρα είναι αναγκαία μια άλλη μεταναστευτική πολιτική που να βασίζεται σε ασφαλείς, νόμιμες οδούς και ένταξη των μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα.
Με γνώμονα τις ανάγκες κάθε κλάδου και κάθε περιφέρειας της χώρας. Σε διάλογο με τους συνεταιρισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Μια πολιτική που θα συνεισφέρει στην οικονομία, στο δημογραφικό και στο ασφαλιστικό. Που θα δίνει τη δυνατότητα και σε ανθρώπους που ζούνε στη χώρα εδώ και χρόνια, να δουλέψουν νόμιμα και τίμια με αξιοπρεπείς συνθήκες και να συμβάλλουν στην ελληνική οικονομία».

