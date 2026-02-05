Χίος- Καρυστιανού: Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας - Αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή

Το βαθύ της πόνο για τους ανθρώπους που χάθηκαν στη Χίο, εκφράζει με νέα της παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Καρυστιανού.

Παράλληλα, επικρίνει και αποδοκιμάζει «ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Η Μαρία Καρυστιανού υπογραμμίζει πως δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. «Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας. Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας στο μήνυμά της για την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο, επισημαίνει ότι «το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο, «γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία».