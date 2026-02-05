Τραγωδία στη Χίο: Τι συνέβη στο δυστύχημα αναζητά η ΕΔΕ - Καταγγελίες για ΜΚΟ από Γεωργιάδη

Στον απόηχο ενός από τα πιο πολύνεκρα δυστυχήματα στις ελληνικές ακτές τα τελευταία χρόνια, αναζητείται το τι συνέβη στις ακτές της Χίου και προκάλεσε τον θάνατο 15 μεταναστών, το βράδυ της Τρίτης.

Λίγες ώρες μετά την τραγωδία, πολλοί είναι εκείνοι που έσπευσαν να αμφισβητήσουν την εκδοχή του Λιμενικού Σώματος, όπως αποτυπώνεται σε δελτίο τύπου και σύμφωνα με το οποίο, «ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα».

Το σημείο που το σκάφος με τους μετανάστες χτύπησε το ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος Λιμενικό Σώμα

Η μαρτυρία του δύτη ο οποίος βούτηξε στα παγωμένα νερά στην Χίο για να βοηθήσει μετά το ναυάγιο τους μετανάστες, είναι συγκλονιστική: Ο Βαγγέλης Κυρήθρας μιλώντας στο chiosin.gr αφηγήθηκε πώς μαζί με συναδέλφους του δύτες ανέσυραν 12 σορούς από το σημείο της τραγωδίας. «Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος πολλά πτώματα τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε κάθε έναν που βγάζαμε, δεν υπήρχε σε κανέναν. Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα. Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια. Το σκάφος ήταν μικρό 6 μέτρα, 40 άτομα στοιβαγμένα εκεί, δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12-13. Ήταν ημιβυθισμένο. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος, μετά θα πνίγηκαν επειδή ήταν γεμάτο νερό».

Με αυταπάρνηση ανταποκρίθηκαν και οι διασώστες, οι εθελοντές και οι υγειονομικοί στη Χίο, όπου χρειάστηκε να περιθάλψουν 24 μετανάστες, μεταξύ αυτών και 11 παιδιά, αλλά και δύο έγκυες γυναίκες που χρειάστηκε να χειρουργηθούν, καθώς απέβαλαν και έχασαν τα μωρά τους στο δυστύχημα. Το βράδυ της τραγωδίας, ιδιαίτερα καθοριστική ήταν η παρουσία και προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), με την εθελόντρια του παραρτήματος Χίου, Αργυρώ Καστάνια να περιγράφει, σύμφωνα με το politischios.gr, τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μετά την τραγωδία.

«Κληθήκαμε να παρέχουμε πρώτες βοήθειες στους τραυματίες που έρχονταν στο λιμάνι. Σπέυσαμε όσο το συντομότερο μπορούσαμε». Στη συνέχεια, βρέθηκαν και στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για να υποστηρίξουν έμπρακτα το νοσηλευτικό προσωπικό, «από το να ντύσουμε παιδάκια, μέχρι να κρατήσουμε το χέρι σε κάποιον που έχασε τους δικούς του». «Προσπαθούμε να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Από το να ντύσουμε παιδάκια, μέχρι να διασυνδέσουμε μητέρες με τα παιδιά τους. Μέχρι να σταθούμε δίπλα σε κάποιον που μόλις έμαθε πως έχασε τους δικούς του».

Eurokinissi

Δεν καταγράφουν οι θερμικές κάμερες του Λιμενικού

Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν το γιατί δεν ήταν σε λειτουργία οι θερμικές κάμερες που διαθέτουν σκάφη του Λιμενικού. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, το πρωί της Πέμπτης διευκρίνισε: «Δεν έχω αρμοδιότητα του Λιμενικού, αλλά της Μετανάστευσης. Προφανώς το Λιμενικό και το αρμόδιο υπουργείο θα απαντήσει. Υπάρχει ωστόσο μια παρεξήγηση. Δεν υπάρχουν πάνω στο σκάφος του Λιμενικού κάμερες, όπως υπάρχουν στην Αστυνομία. Δεν βλέπουμε το συμβάν, αλλά είναι επιχειρησιακές. Για παράδειγμα να δει τον στόχο μέσα στη νύχτα. Ούτε τα πολεμικά πλοία ούτε του Λιμενικού έχουν τέτοιες κάμερες».

Το συγκεκριμένο σκάφος του λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης) η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, κατά δήλωση του κυβερνήτη, η κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία καθώς, το ταχύπλοο σκάφος με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα.

Γεωργιάδης: Μέλη ΜΚΟ πήγαν σε νοσοκομείο στη Χίο για να «δασκαλέψουν» οικογένεια μεταναστών

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατήγγειλε πως συνελήφθησαν μέλη Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, τα οποία φέρονται να μπήκαν σε κλινική στη Χίο, όπου νοσηλεύονταν μετανάστες από το ναυάγιο, για «καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.)», όπως έγραψε στο Χ. Όπως αναφέρει ο υπουργός, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Όλοι λυπούμαστε, πέθαναν άνθρωποι, όχι ζωύφια. Το ΕΣΥ είναι εκεί και τους περιθάλπει. Αυτοί που μιλούν για pushback, είναι άσχετοι. Pushback δεν κάνεις στα 300 – 400 μέτρα από την ακτή στα ελληνικά ύδατα. Αν θέλεις να κάνεις pushback, κάνεις στα διεθνή ύδατα με σκοπό να σπρώξεις τη βάρκα προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα», τόνισε.

Αναφορικά με την καταγγελία, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, όσο λέτε εσείς. Παίζονται πάρα πολλά λεφτά, κυκλώματα, πολιτικές επιδιώξεις της Τουρκίας… Μην είμαστε τόσο αφελείς σε αυτήν τη χώρα. Τα μάθαμε στην Ελλάδα και τα βλέπουμε όλα ανθρωπιστικά. Το λαθρεμπόριο ανθρώπων είναι τεράστια παγκόσμια μπίζνα και οι λαθρέμποροι είναι εγκληματίες. Όποιος δεν ψηφίζει την αυστηροποίηση της νομοθεσίας, υποστηρίζει τους λαθρέμπορους».

Τουρκική προπαγάνδα για το ναυάγιο: «Η ελληνική ακτοφυλακή χτύπησε σκάφος μεταναστών»

Ο τουρκικός Τύπος στην πλειονότητά του καταγράφει το ναυάγιο της Χίου με ανθρωπιστική προσέγγιση, κάνοντας λόγο για «μάχη επιβίωσης στο Αιγαίο» και για «ανθρώπινη τραγωδία». Ωστόσο, κάποια μέσα επιρρίπτουν ευθύνες στο Λιμενικό Σώμα της Ελλάδας κάνοντας λόγο για εσκεμμένη ενέργεια από πλευράς ΛΣ. Συγκεκριμένα, το δίκτυο A-Haber κάνει λόγο για «επανάληψη εγκληματικών πρακτικών στο Αιγαίο», υποστηρίζοντας ότι η ελληνική ακτοφυλακή έχει στο παρελθόν βυθίσει ή καταστρέψει βάρκες μεταναστών, οδηγώντας σε απώλειες ανθρώπινων ζωών. «Τα ερωτηματικά και οι κατηγορίες στρέφονται για άλλη μία φορά προς την Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ που συνεχίζει και μιλά για παγιωμένη πρακτική της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς μη κυβερνητικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις στην Ευρώπη απαιτούν εξηγήσεις από την Ελλάδα. Τονίζεται ακόμη πως «η αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή στη μέση της θάλασσας δεν μπορεί να συνεχιστεί», επιρρίπτοντας ευθύνες για το ναυάγιο στην ελληνική πλευρά.

Στο Αρχηγείο του Λιμενικού η ΕΔΕ – Μηδενική ανοχή από την κυβέρνηση

Ήδη για το συμβάν διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), την οποία διέταξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Κ. Κικίλιας σε δήλωσή του εξέφρασε την οδύνη του για το ναυάγιο στη Χίο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, και χαρακτήρισε τους διακινητές «εχθρούς της χώρας». Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι στα κυκλώματα, που «θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές» τόσο των «δύστυχων ανθρώπων» και των «στελεχών του Λιμενικού Σώματος».

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, «είναι δραματικό, πρώτα απ' όλα, να χάνεται έστω και μια ανθρώπινη ζωή και επίσης εδώ έχουμε να κάνουμε με απελπισμένους ανθρώπους».

Όμως από την άλλη μεριά όπως είπε ο κ. Κωστής Χατζηδάκης: «η χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι και δεύτερον ότι η ρίζα του κακού, έτσι κι αλλιώς, είναι στο δουλεμπόριο, στο εμπόριο ανθρώπινων ψυχών». «Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού στη συγκεκριμένη περίπτωση, των Σωμάτων Ασφαλείας γενικότερα, των Ενόπλων Δυνάμεων, που κάνουν μια καθημερινή προσπάθεια για την προστασία των συνόρων μας και για την προστασία των συμφερόντων της πατρίδας μας συνολικά».

