Γεωργιάδης για Χίο: «Αυτοί που μιλούν για pushback, είναι άσχετοι»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε στην αδιανόητη καταγγελία που φέρεται να έλαβε από διοικητή δημόσιου νοσοκομείου της Χίου κι αφορούσε το ναυάγιο στα ανοιχτά του νησιού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άνθρωποι, μετά τη σύγκρουση λέμβου διακινητών με σκάφος του Λιμενικού Σώματος, μιλώντας το πρωί (05/02) στον ΑΝΤ1.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι μέλη ΜΚΟ φέρονται να επισκέφτηκαν κλινική για «καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (pushbacks κ.ά.). Όπως αναφέρει ο υπουργός, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η ΕΥΠ.

«Όλοι λυπούμαστε, πέθαναν άνθρωποι, όχι ζωύφια. Αυτοί που μιλούν για pushback, είναι άσχετοι. Pushback δεν κάνεις στα 300 – 400 μέτρα από την ακτή στα ελληνικά ύδατα. Αν θέλεις να κάνεις pushback, κάνεις στα διεθνή ύδατα με σκοπό να σπρώξεις τη βάρκα προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα», τόνισε.

Αναφορικά με την καταγγελία, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, όσο λέτε εσείς. Παίζονται πάρα πολλά λεφτά, κυκλώματα, πολιτικές επιδιώξεις της Τουρκίας… Μην είμαστε τόσο αφελείς σε αυτήν τη χώρα. Τα μάθαμε στην Ελλάδα και τα βλέπουμε όλα ανθρωπιστικά. Το λαθρεμπόριο ανθρώπων είναι τεράστια παγκόσμια μπίζνα και οι λαθρέμποροι είναι εγκληματίες. Όποιος δεν ψηφίζει την αυστηροποίηση της νομοθεσίας, υποστηρίζει τους λαθρέμπορους».

