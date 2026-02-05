Τουρκικός Τύπος για το ναυάγιο της Χίου: «Η ελληνική ακτοφυλακή χτύπησε σκάφος μεταναστών»

Ο τουρκικός Τύπος προσεγγίζει το ναυάγιο της Χίου με ανθρωπιστική προσέγγιση, κάνοντας λόγο για «μάχη επιβίωσης στο Αιγαίο» και για «ανθρώπινη τραγωδία». Ωστόσο, την ίδια στιγμή κάποια μέσα επιρρίπτουν ευθύνες στο Λιμενικό Σώμα της Ελλάδας κάνοντας λόγο για εσκεμμένη ενέργεια από πλευράς ΛΣ.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν τα δεδομένα του ατυχήματος, κάνοντας αναφορά στους νεκρούς, τους τραυματίες και το σημείο του ναυαγίου, ωστόσο, αρκετά μιλούν για ενέργεια του Λιμενικού να εμβολίσει την λέμβο με τους παράτυπους μετανάστες.

Συγκεκριμένα το A-Haber κάνει λόγο για «επανάληψη εγκληματικών πρακτικών στο Αιγαίο», υποστηρίζοντας ότι η ελληνική ακτοφυλακή έχει στο παρελθόν βυθίσει ή καταστρέψει βάρκες μεταναστών, οδηγώντας σε απώλειες ανθρώπινων ζωών. «Τα ερωτηματικά και οι κατηγορίες στρέφονται για άλλη μία φορά προς την Ελλάδα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας το ρεπορτάζ, το τουρκικό κανάλι κάνει λόγο για παγιωμένη πρακτική της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς μη κυβερνητικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις στην Ευρώπη απαιτούν εξηγήσεις από την Ελλάδα, ενώ τονίζεται πως «η αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή στη μέση της θάλασσας δεν μπορεί να συνεχιστεί», επιρρίπτοντας ευθύνες για το ναυάγιο στην ελληνική πλευρά.

Ο υπόλοιπος τουρκικός Τύπος αναφέρει:

TRT: «Στην Ελλάδα, 14 παράτυποι μετανάστες νεκροί μετά από σύγκρουση σκάφους με πλοίο της Ακτοφυλακής».

Habertürk: «Στην Ελλάδα, σύγκρουση πλοίου της Ακτοφυλακής με σκάφος μεταναστών: 14 νεκροί»

DHA: «Στην Ελλάδα, 15 παράτυποι μετανάστες νεκροί μετά από σύγκρουση σκάφους με πλοίο της Ακτοφυλακής»

BirGün: «Στην Ελλάδα, σκάφος της Ακτοφυλακής συγκρούστηκε με σκάφος μεταναστών: 15 νεκροί»

Haberler.com: «Στην Ελλάδα, σκάφος που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με πλοίο της Ακτοφυλακής: 14 νεκροί»

Sondakika: «Τραγωδία ανοιχτά της Χίου: 15 νεκροί»

İLKHA: «Η Ελληνική Ακτοφυλακή χτύπησε σκάφος μεταναστών: τουλάχιστον 14 νεκροί»

Kanal 6 Haber: «Στην Ελλάδα, σύγκρουση πλοίου της Ακτοφυλακής με σκάφος μεταναστών: 14 νεκροί»

