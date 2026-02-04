Χίος: «Ανασύραμε 12 πτώματα, τα πρόσωπα ήταν παραμορφωμένα» λέει δύτης που βούτηξε στα παγωμένα νερά

Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό επεισόδιο με τους 15 νεκρούς μετανάστες στην Χίο

Μίλτος Τσεκούρας

Eurokinissi
Συγκλονίζει η μαρτυρία δύτη ο οποίος βούτηξε στα παγωμένα νερά στην Χίο για να βοηθήσει μετά τη σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες. Συνολικά 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο Βαγγέλης Κυρήθρας μιλώντας στο chiosin.gr αφηγήθηκε πώς μαζί με συναδέλφους του δύτες ανέσυραν 12 σορούς από το σημείο της τραγωδίας.

«Ζήσαμε τραγικές στιγμές. Μέσα στο σκάφος πολλά πτώματα τα περισσότερα τα βγάλαμε εμείς. Η κατάσταση πολύ τραγική, δεν περιγράφεται με λόγια. Προσπαθούσαμε να δούμε αν υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες σε κάθε έναν που βγάζαμε, δεν υπήρχε σε κανέναν.

Συνεχίσαμε και ανασύραμε τα πτώματα. Πολλά πτώματα σε ένα σκάφος, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια.

Το σκάφος ήταν μικρό 6 μέτρα, 40 άτομα στοιβαγμένα εκεί, δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό. Εμείς βγάλαμε 12-13. Ήταν ημιβυθισμένο. Αν κάποιοι χτύπησαν και έμειναν αναίσθητοι στο σκάφος, μετά θα πνίγηκαν επειδή ήταν γεμάτο νερό».

Γιατί δεν τέθηκε σε λειτουργία η κάμερα του σκάφους του Λιμενικού

Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό επεισόδιο με τους 15 νεκρούς μετανάστες στην Χίο.

Το σκάφος του λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης) η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση κατά δήλωση του κυβερνήτη, δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία καθώς, το ταχύπλοο σκάφος με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα.

Στο Αρχηγείο του Λιμενικού η ΕΔΕ

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την τραγωδία στη Χίο διέταξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας σε δήλωσή του εξέφρασε την οδύνη του για το ναυάγιο στη Χίο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, και χαρακτήρισε τους διακινητές «εχθρούς της χώρας».

Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι στα κυκλώματα, που «θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές» τόσο των «δύστυχων ανθρώπων» και των «στελεχών του Λιμενικού Σώματος».

Αναλυτικά η δήλωση Κικίλια για το ναυάγιο στη Χίο:

«Είναι ανείπωτη η θλίψη μας για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο. Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Κυρίες και κύριοι, οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές - και αυτών των δύστυχων ανθρώπων και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος - που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.

Θέλω, προφανώς, να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου».

Επτά ιατροδικαστές και νεκροτόμοι εκτάκτως στο νησί

Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία τέθηκε, κατόπιν εντολής του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης κρίσεων που αφορά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, κατά το οποίο 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση σκάφους διακινητών με πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Την ίδια ώρα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί κεντρικό συντονιστικό όργανο υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, με αντικείμενο την εποπτεία των διαδικασιών και τη διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών που προκύπτουν. Στο πλαίσιο της οργανωμένης αυτής κινητοποίησης, έχει συμφωνηθεί η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού, όπου θα παραμείνουν υπό φύλαξη έως την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης και την παράδοσή τους στους συγγενείς των θυμάτων.

