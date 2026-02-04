Χίος: Πώς έγινε η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες - Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

Η λέμβος των διακινητών δεν υπάκουσε στα σήματα του σκάφους του Λιμενικού κι ο χειριστής της, έριξε με σφοδρότητα το σκάφος του στην πλάγια δεξιά πλευρά του περιπολικού, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να βυθιστεί

Newsbomb

Χίος: Πώς έγινε η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες - Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Λιμενικό Σώμα εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποίησε τον τρόπο που έγινε η σύγκρουση του περιπολικού σκάφους με την λέμβο των διακινητών που μετέφερε τους παράτυπους μετανάστες στη Χίο, πολλοί εκ των οποίων βρήκαν τραγικό θάνατο, από τη σύγκρουση των δύο σκαφών.

Όπως έγινε γνωστό, ο χειριστής του ταχύπλοου δεν υπάκουσε στις εντολές των Λιμενικών, και χτύπησε το σκάφος των Αρχών στην πλάγια δεξιά πλευρά. Από τη σφοδρότητα του χτυπήματος, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε.

Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης των δύο σκαφών ήταν να βρεθούν στη θάλασσα και τελικά να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου.

Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

6225236409175574307259005701930788041877267n.jpg

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

6258805428013307863335813181388690710703732n.jpg

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

6233708818704375524784386416262998169480174n.jpg

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγορεύει άμεσα τα social media για παιδιά κάτω των 15 η κυβέρνηση - Μέσω kids wallet η ταυτοποίηση της ηλικίας - Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Εννέα νεκροί, εκ των οποίων τρία παιδιά, από ισραηλινά πλήγματα

09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Το λάθος που δεν πρέπει να κάνετε για να μη χάσετε την ενίσχυση

09:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νότης Μηταράκης για την τραγωδία στη Χίο: «Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε δύο άνδρες στο Ηράκλειο λόγω προσωπικών διαφορών

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ η δράση διαρρήκτη στον Βόλο: Έσπασε την πόρτα με λοστό - Βίντεο

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Χίο: «Και με ρεπό οι γιατροί πήγαν στο νοσοκομείο - Τα σύνορα είναι για να τα φυλάς»

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με την απαγωγή της μητέρας γνωστής Αμερικανίδας παρουσιάστριας - Τα λύτρα και η παρέμβαση Τραμπ

09:04ΜΠΑΣΚΕΤ

«Είναι εδώ!» ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 26χρονο Παλαιστίνιο για βιασμό ανήλικου αγοριού

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννάκος για Χίο: «Απίστευτη ανταπόκριση του προσωπικού - Δύο έγκυες από το ναυάγιο απέβαλαν - Δύο νεκροθάλαμοι για 15 πτώματα»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έκοψε τον τένοντά του με αλυσοπρίονο και τον χειρούργησαν 15 ώρες μετά

08:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διεθνές Κοινό των Ακαδημιών: Ένα σημαντικό Συμπόσιο στην «καρδιά» της Αθήνας

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας προτείνει νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα αντικαταστήσει τη «Διαύγεια»

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μοναχός του Άγιου Όρους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Παιδί 4 ετών βρήκε θησαυρό εκατομμυρίων ενώ έπαιζε με ανιχνευτή μετάλλων

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέισον Μομόα παίζει Oasis με μπλούζα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και γίνεται viral – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό για Χίο: Το σκάφος με τους μετανάστες έπεσε πάνω μας, ανετράπη και βυθίστηκε

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους αμερικάνους η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Ποιο το κόστος του ιρανικού ΜΕΑ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Μοναχός του Άγιου Όρους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τροχαίο

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο

07:44ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας από το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η «μοιραία» παράλειψη που οδήγησε στη φονική έκρηξη του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

20:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πατέρας μου πέθανε Σάββατο, ενώ την Δευτέρα είχα χημειοθεραπεία»: Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου - Η ελπίδα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι για όλους μια χρόνια ασθένεια

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

21:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 26χρονο Παλαιστίνιο για βιασμό ανήλικου αγοριού

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ