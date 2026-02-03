Δήμαρχος Χίου: «Όλοι οι γιατροί είναι στο νοσοκομείο - Ετοιμάζονται τα χειρουργεία»
Στη Χίο, οι γιατροί του τοπικού νοσοκομείου βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες μετά από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε με διακινητές μεταναστών και το Λιμενικό.
Η κατάσταση απαιτεί άμεσες ιατρικές παρεμβάσεις, καθώς το νοσοκομείο προετοιμάζεται για χειρουργεία.
Ο Δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, διαβεβαίωσε ότι όλοι οι γιατροί είναι παρόντες και έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί μετανάστες, αρκετοί τραυματίες και αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για αυτό και η Ελλάδα εξέδωσε NOTAM για τις έρευνες στη θάλασσα για τους αγνοούμενους. Για αυτό και εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να ανέβει και να φτάσει τους 10- 12.