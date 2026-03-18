Συνεχίζεται η απεργία: Χωρίς ταξί και σήμερα Αττική και Θεσσαλονίκη

Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν τα ταξί σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Γιάννης Φιλιππάκος

Συνεχίζεται η απεργία: Χωρίς ταξί και σήμερα Αττική και Θεσσαλονίκη
SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζουν και σήμερα Τετάρτη, τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις οι οδηγοί ταξί, δηλώνοντας πως για όσο συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, ο κλάδος θα βρίσκεται στους δρόμους.

Οι οδηγοί ταξί που πραγματοποίησαν την Τρίτη - πρώτη ημέρα της απεργίας - πορεία προς τη Βουλή, εξέφρασαν τη διαφωνία τους στις διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

«Συνεχίζουμε την απεργία πανελλαδικά και αύριο, καθώς το μεσημέρι οι εκπρόσωποι των φορέων μας θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και θα διεκδικήσουν όλα τα δίκαια αιτήματα μας» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ). Καλεί τα σωματεία-μέλη της «να συμμετάσχουν την Τετάρτη, στις κινητοποιήσεις και δράσεις που θα αποφασιστούν, είτε κατά τόπους, είτε μαζικά στην Αθήνα» και δηλώνει: «Συνεχίζουμε να διεκδικούμε το ταξί μας, τη βιωσιμότητά μας, τη ζωή μας!».

Παράλληλα, η ΠΟΕΙΑΤΑ αναφέρει πως η πρώτη μέρα της πανελλαδικής απεργίας και η καθολική συμμετοχή του κλάδου «ανέδειξε το μήνυμα της συσπείρωσης και της αντίδρασης για όλα όσα περιέχει το νομοσχέδιο, που βρίσκεται και συζητείται από στο Κοινοβούλιο.
«Δεν συμφωνούμε με:

  • Την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης στο άρθρο 67 χωρίς καμία παράταση.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 52 που ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Τις προσθήκες των παραβάσεων για την ειδική άδεια στο άρθρο 41».

ΣΑΤΑ - Ο κλάδος συνεχίζει δυναμικά τις απεργιακές κινητοποιήσεις πανελλαδικά

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) με ανακοίνωσή του δηλώνει πως «ο κλάδος των ταξί συνεχίζει δυναμικά τις απεργιακές κινητοποιήσεις πανελλαδικά, καθώς το απαράδεκτο νομοσχέδιο έχει πλέον εισαχθεί προς συζήτηση στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου θα διαρκέσουν για όσο χρονικό διάστημα εξελίσσεται η διαδικασία στην Επιτροπή».

Αναφέρει ακόμη πως «η σημερινή καθολική συμμετοχή στην απεργία και η μαζική παρουσία στη συγκέντρωση, στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο κλάδος είναι ενωμένος και αποφασισμένος.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υποβαθμίζει το έργο των ταξί, ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, νομιμοποιεί την πειρατεία και δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Ο κλάδος μας ζητά ουσιαστικές και δίκαιες λύσεις. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να παραμείνουν ενωμένοι και να συμμετάσχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις».

Τέλος, το ΣΑΤΑ γνωστοποιεί στο επιβατικό κοινό πως, αυστηρά και μόνο για έκτακτα περιστατικά υγείας και για ευπαθείς ομάδες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί, τα οποία θα διαθέτουν οχήματα ασφαλείας με ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι.

Χωρίς ταξί και η Θεσσαλονίκη

Τη συμμετοχή των ιδιοκτητών ταξί της Θεσσαλονίκης στη νέα 24ωρη απεργία που αποφάσισε ο κλάδος, αντιδρώντας σε επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση μεταφορών, ανακοίνωσε το Σωματείο ο «ΕΡΜΗΣ».

«Και την Τετάρτη 18 Μαρτίου θα συνεχιστεί η απεργία των ΤΑΞΙ στην Θεσσαλονίκη. Το νομοσχέδιο είναι στην Βουλή και συζητείται από τους εκπροσώπους των κομμάτων», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Σωματείο.

Την Τετάρτη στις 14:00, όπως διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση, «θα συζητηθεί με τους φορείς του κλάδου το νομοσχέδιο και θα είναι παρών και το Σωματείο ΕΡΜΗΣ της Θεσσαλονίκης μαζί με την ΠΟΕΙΑΤΑ και ΣΑΤΑ», ενώ «οι φορείς θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους τα δίκαια αιτήματα μας». Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με το Σωματείο «δεν αφήνει ικανοποιημένο τον κλάδο στα βασικά αιτήματά του».

Σχόλια
