Αισθητή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές – Πού και πότε θα χιονίσει

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Αισθητή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές – Πού και πότε θα χιονίσει
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τετάρτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, μετά το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο. Τα φαινόμενα στη νότια Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως την Τετάρτη αναμένονται αρκετές βροχές κυρίως στη νοτιοδυτική Ελλάδα, ενώ ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στην Κρήτη.

Η Πέμπτη θα ξεκινήσει με σχετικά καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο οι βροχές στην Κρήτη θα επιμείνουν. Προς το βράδυ της ίδιας ημέρας αναμένεται επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές στα νησιά του Ιονίου.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, τα ξημερώματα της Παρασκευής ενδέχεται να σημειωθούν πιο πυκνές χιονοπτώσεις σε περιοχές από τη Δυτική Μακεδονία έως και την Πελοπόννησο, ακόμη και σε υψόμετρα πάνω από τα 800 μέτρα. Τα φαινόμενα, ωστόσο, δεν θα διαρκέσουν για πολύ, καθώς το σύστημα θα κινηθεί νοτιότερα και θα επηρεάσει κυρίως τις νότιες νησιωτικές περιοχές, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου τα φαινόμενα ενδέχεται να έχουν έντονο χαρακτήρα, ωστόσο από το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, στο διάστημα από 22 έως 26 Μαρτίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά άστατος κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Μετά τις 24 Μαρτίου υπάρχει εκ νέου το ενδεχόμενο για αξιόλογες βροχές στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, ο Σάκης Αρναούτογλου σημείωσε ότι το σκηνικό του καιρού θα είναι πιο χειμωνιάτικο τις επόμενες ημέρες. «Δεν θα επικρατήσει παγωνιά, αλλά το κρύο, σε συνδυασμό με τον βοριά, θα κάνει την αίσθησή του πιο έντονη», ανέφερε χαρακτηριστικά

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 18 Μαρτίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και κεντρικά τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, στα θαλάσσια -παραθαλάσσια 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο μέχρι το πρωί 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ενώ στην νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα νότια θαλάσσια -παραθαλάσσια και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην νότια Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.
Άνεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στην Κρήτη τις πρώτες ώρες έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στις Κυκλάδες θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά 7 και από το απόγευμα έως 8 μποφόρ. Στα νότια αρχικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στρεφόμενοι σε βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στα νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά βαθμιαία 6και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 19-03-2026

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές. Στα υπόλοιπα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως στα νότια και πιθανόν και σε ημιορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και της κεντρικής Στερεάς από το βράδυ.Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4με 6 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο το μεσημέρι έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στη νότια νησιωτική χώρα τους 16 με 17,τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με19 και στα υπόλοιπα τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το απόγευμα στα νότια κυρίως ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

