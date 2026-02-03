Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Πληροφορίες για πέντε νεκρούς

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήρθε σε εμπλοκή με ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε μετανάστες και να σχετίζεται με κύκλωμα διακινητών.

Όπως αναφέρει το politischios.gr, υπαρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον πέντε νεκρούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα. Σημειώνεται ωστόσο ότι τως τώρα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα του τι ακριβώς συνέβη

Σκάφη του Λιμενικού αποβιβάζουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για την ταχεία διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ για συμβάν ήταν άμεση. Στο λιμάνι έσπευσαν 5 ασθενοφόρα που διακόμισαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, 18 παράτυπους μετανάστες (ανάμεσα τους και μία έγκυο γυναίκα) και 2 στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Σημειώνεται ότι όλοι είναι σε καλή κατάσταση.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα, μιας και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας- διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους την οποία συνδράμει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Οι πρώτες εικόνες από το νοσoκομείο

Διαβάστε επίσης