Influencers εναντίον υπουργών: Ο «εμφύλιος» στο MAGA του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν

Στις 28 Φεβρουαρίου, οι πρώτες λάμψεις από τις εκρήξεις στις εγκαταστάσεις της Τεχεράνης δεν φώτισαν μόνο τον ουρανό της Μέσης Ανατολής, αλλά αποκάλυψαν και την εσωτερική διαίρεση στην καρδιά του κινήματος Make America Great Again (MAGA). Αυτό που ξεκίνησε ως η επιχείρηση «Επική Οργή» από την κυβέρνηση Τραμπ, εξελίχθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες σε ένα «πολιτικό εμφύλιο» που απειλεί να διαλύσει τη συμμαχία η οποία έφερε τον Ντόναλντ Τραμπ ξανά στον Λευκό Οίκο το 2024.

Σήμερα, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι «αρχιτέκτονες» της εξωτερικής πολιτικής στην Ουάσιγκτον και από την άλλη η ψηφιακή στρατιά των influencers και podcasters που διαμορφώνουν ή θέλουν να διαμορφώνουν τη γνώμη της βάσης του MAGA. Το διακύβευμα δεν είναι τόσο η μοίρα του Ιράν, αλλά η ίδια η ταυτότητα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ψηφιακη ανταρσία: «Δεν ψηφίσαμε γι' αυτό»

Ο πυρήνας της αντίστασης στην απόφαση Τραμπ βρίσκεται στα στούντιο του Rumble, του X και του YouTube. Για τον «ψηφιακό στρατό» του MAGA, ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί την προδοσία της υπόσχεσης «America First», δηλαδή «Πρώτα η Αμερική». Ο Tucker Carlson, η πιο ισχυρή φωνή αυτού του στρατοπέδου, δεν «μασάει τα λόγια του». Σε έναν viral μονόλογο που έκανε εκατομμύρια views, χαρακτήρισε τους βομβαρδισμούς «αηδιαστικούς και μοχθηρούς», υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ παγιδεύτηκε ξανά από το «βαθύ κράτος» και τα ξένα λόμπι.

Δίπλα του, ο Joe Rogan, ο άνθρωπος που επηρεάζει τους νέους άνδρες περισσότερο από κάθε πολιτικό, χαρακτήρισε την εμπλοκή ως «παράνοια». Το αφήγημα των influencers είναι κοινό: Ενώ η αμερικανική οικονομία παλεύει με τον πληθωρισμό, το μεταναστευτικό παραμένει ανοιχτή πληγή, μετά το συμβιβασμό με την ICE, και τα αρχεία του Επστάιν παραμένουν στο σκοτάδι, η κυβέρνηση επιλέγει να ξοδέψει δισεκατομμύρια για τα συμφέροντα του Ισραήλ. Η χρήση του όρου «MIGA» (Make Israel Great Again) αντί για MAGA από - σχετικά περιθωριακές - προσωπικότητες όπως ο Nick Fuentes και η Candace Owens προκαλεί πάντως περαιτέρω τριγμούς.

Ακόμα και παραδοσιακά συντηρητικοί σχολιαστές, όπως ο Matt Walsh της Daily Wire και η Megyn Kelly, εξέφρασαν δημόσια τη δυσφορία τους. Η Megyn Kelly κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ψέματα τύπου 2003», αναφερόμενη στην εισβολή στο Ιράκ, ενώ ο Walsh τόνισε ότι η «εξαγωγή δημοκρατίας» με βόμβες δεν ήταν ποτέ μέρος της ατζέντας που στήριξε η βάση.

Το κάστρο των «Γερακιών» στην Ουάσιγκτον

Στην αντίπερα όχθη, η κυβέρνηση Τραμπ οχυρώνεται πίσω από την εθνική ασφάλεια. Ο Υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, ο οποίος δέχεται τα πυρά των influencers ως ο «άνθρωπος που έσυρε τον Τραμπ στον πόλεμο», υπεραμύνεται των χτυπημάτων ως απαραίτητων για την εξουδετέρωση μιας «άμεσης απειλής» και χαίρει της εκτίμησης των χρηματοδοτών του ρεπουμπλικανικού κόμματος που φαίνεται μάλιστα να τον στηρίζει έναντι του αντιπρόεδρου JD Vance.

Το στρατόπεδο των «γερακιών» (hawks) έχει ως κύριους συμμάχους τα παραδοσιακά συντηρητικά ΜΜΕ. Στο Fox News, προσωπικότητες όπως ο Mark Levin και ο Sean Hannity έχουν εξαπολύσει επιθέσεις στους αντιπολεμικούς influencers, αποκαλώντας τον Carlson και την Kelly «προδότες». Ο Levin, σε μια εκρηκτική εκπομπή, υποστήριξε ότι η «Woke Δεξιά» κάνει το παιχνίδι των Μουλάδων της Τεχεράνης, αρνούμενη να δει την υπαρξιακή απειλή για τη Δύση.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τον έλεγχο, δήλωσε ότι όσοι κάνουν κριτική «δεν είναι πραγματικοί MAGA». Ενώ ο ίδιος ο Tucker Carlson έχει φτάσει μέχρις σημείου να κατηγορηθεί – με αφορμή επισκεψή του στην Μέση Ανατολή και την αγορά σπιτιού εκεί – ως πράκτορας του Κατάρ.

Παραιτήσεις και προσωπικές Συγκρούσεις

Το ρήγμα δεν είναι μόνο θεωρητικό, αλλά έχει αρχίσει να προκαλεί εσωτερικούς κραδασμούς. Η παραίτηση του Joe Kent από τη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, υφισταμένου της Tulsi Gabbard ήταν το πιο ηχηρό σήμα. Ο Kent, ένας «ήρωας των ειδικών δυνάμεων», επικαλέστηκε στην επιστολή παραίτησής του την απαράδεκτη επιρροή του ισραηλινού λόμπι στην αμερικανική στρατηγική.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr

— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026



Την ίδια στιγμή, η Marjorie Taylor Greene, άλλοτε ακλόνητη σύμμαχος του Τραμπ, που πρόσφατα παραιτήθηκε από βουλευτής όταν δέχθηκε τα δημόσια βέλη του, βρέθηκε να συγκρούεται για μια ακόμη φορά δημόσια με τον Λευκό Οίκο.

The Trump admin actually asked in a poll how many casualties voters were willing to accept in a war with Iran???

How about ZERO you bunch of sick fucking liars.

We voted for America First and ZERO wars. — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene?? (@FmrRepMTG) February 28, 2026



«America First σημαίνει ΜΗΔΕΝ πόλεμοι», έγραψε στο Χ, προκαλώντας την οργή της Laura Loomer, η οποία παραμένει πιστή στη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης, τόσο υπέρ του Ισραήλ όσο και κατά της επιρροής χωρών όπως το Κατάρ στην αμερικάνικη πολιτική σκηνή.

Well, she sold out to @SpeakerMcCarthy and then stabbed me in the back and lied about me when Trump wanted to hire me. She spews lies about people to get what she wants and pretends to be loyal when she's the furthest thing from it.



Zero loyalty. @RepMTG will use you. And then…



Zero loyalty. @RepMTG will use you. And then… https://t.co/1rvgQN4ulG

— Laura Loomer (@LauraLoomer) December 8, 2023



Και στο βάθος midterms

Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα με το ρολόι να μετρά αντίστροφα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου 2026. Οι αναλυτές των Reuters και Bloomberg προειδοποιούν ότι ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί τη «μεγαλύτερη πολιτική ευπάθεια» των Ρεπουμπλικάνων.

Παρά τις έντονες φωνές κριτικής από influencers και σχολιαστές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν υψηλή έγκριση από τον σκληρό πυρήνα MAGA: Σύμφωνα με Economist/YouGov (6–9 Μαρτίου 2026), 83% των Republicans (και έως 91% σε ορισμένα crosstabs MAGA) εγκρίνουν τον χειρισμό του Τραμπ στο Ιράν, ενώ η συνολική αποδοκιμασία φτάνει το 52% -κυρίως από ανεξάρτητους και casual voters λόγω οικονομικών επιπτώσεων .»

Donald Trump’s Approval on Iran among MAGA



? Approve: 87%

? Disapprove: 6%



Economist/YouGov poll | 3/13-3/16 pic.twitter.com/ma3B5cBFnV

— OSZ (@OpenSourceZone) March 17, 2026



Αν η οικονομία συνεχίσει την καθοδική της πορεία και οι απώλειες Αμερικανών στρατιωτών αυξηθούν, τα αποτελέσματα των εκλογών midterms θα γίνουν δύσκολα για τους ρεπουμπλικάνους. Η προτροπή του Nick Fuentes για μποϊκοτάζ των εκλογών ή ακόμα και ψήφο στους Δημοκρατικούς ως μέσο «τιμωρίας» της κυβέρνησης, σε κρίσιμες πολιτείες όπως τη Πενσυλβάνια, μπορεί να μετατραπεί σε κίνδυνο για την διακυβέρνηση Τραμπ.

Trump betrayed MAGA and America First. He has lost his mandate to govern.



I cannot and will not vote for the GOP unless they put America and Americans First.



If you keep voting after they dragged us into a regional war with Iran, then you will vote for absolutely anything. — Nicholas J. Fuentes (@NickJFuentes) March 1, 2026



Ο «εμφύλιος» στο MAGA για το Ιράν δεν είναι απλώς μια διαφωνία για την εξωτερική πολιτικής. Είναι η πρώτη φορά που οι «στρατηγοί» των social media, οι άνθρωποι που έχτισαν το επικοινωνιακό τείχος του Τραμπ απέναντι στα mainstream media, στρέφονται εναντία του.

Η δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ

Κατά πολλούς η κατάσταση που επικρατεί στην ψηφιακή βάση των Ρεπουμπλικάνων οφείλεται εν μέρει και στην δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, του ανθρώπου που κατά κάποιους ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του συγκεκριμένου κινήματος και ο οποίος λειτουργούσε ως η μετριοπαθής φωνή σε πλήθος ζητημάτων.

Το ερώτημα για το 2026 δεν είναι μόνο αν οι ΗΠΑ θα επικρατήσουν στο Ιράν, αλλά το ποιά θα είναι η ταυτότητα του MAGA μετά από τον πόλεμο. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Tucker Carlson: «Μας υποσχέθηκαν ειρήνη και μας έδωσαν παντοτινούς πολέμους 2.0. Η ιστορία δεν θα είναι επιεικής».

Οι «Απομονωτιστές»

Tucker Carlson: Ο σημαντικότερος ιδεολογικός καθοδηγητής της «Νέας Δεξιάς». Μετά την αποχώρησή του από το Fox News, δημιούργησε το δικό του δίκτυο στο Χ (Twitter). Διαθέτει τεράστια απήχηση στη βάση και είναι ο άνθρωπος που έκανε τον απομονωτισμό κυρίαρχη τάση στο MAGA, πείθοντας τους ψηφοφόρους ότι οι πόλεμοι στο εξωτερικό εξυπηρετούν μόνο την ελίτ.

Joe Rogan: Ο δημοφιλέστερος podcaster στον πλανήτη (The Joe Rogan Experience). Αν και δεν αυτοπροσδιορίζεται ως MAGA, η επιρροή του στους νέους άνδρες και στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους είναι καταλυτική. Η στροφή του κατά του πολέμου θεωρείται σημαντικό πλήγμα για τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης στο Ιράν.

Megyn Kelly: Πρώην αστέρι του Fox News και του NBC, τώρα ανεξάρτητη δημοσιογράφος με το δικό της επιτυχημένο podcast. Εκπροσωπεί μια πιο «συγκροτημένη» και παραδοσιακή συντηρητική φωνή, η οποία όμως πλέον στρέφεται κατά του Τραμπ στο θέμα του Ιράν, επηρεάζοντας κυρίως τις γυναίκες των προαστίων των πόλεων των ΗΠΑ.

Matt Walsh: Στέλεχος του Daily Wire και ισχυρή φωνή της θρησκευτικής/κοινωνικής δεξιάς. Εστιάζει στις «πολιτισμικές μάχες» (culture wars) και θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν αποσπά την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα των ΗΠΑ, όπως η ηθική κατάρρευση και η οικονομία.

Marjorie Taylor Greene (MTG): Πρώην βουλευτής της Τζόρτζια, γνωστή για την εμπρηστική ρητορική της. Αν και υπήρξε η πιο πιστή σύμμαχος του Τραμπ στο Κογκρέσο, η άρνησή της να στηρίξει τον πόλεμο δείχνει ότι το χάσμα με τις αποφάσεις της διακυβέρνησης διευρύνεται.

Joe Kent: Παρασημοφορημένος βετεράνος των Ειδικών Δυνάμεων και πρώην στέλεχος πληροφοριών. Η παραίτησή του από την κυβέρνηση του έδωσε το status του «μάρτυρα» για το αντιπολεμικό κίνημα, καθώς θεωρείται ότι γνωρίζει εκ των έσω τα «ψέματα» του κράτους.

Nick Fuentes: Αμφιλεγόμενος influencer της "Alt-Right" και ηγέτης των λεγόμενων "Groypers". Αν και περιθωριακός για το mainstream, έχει φανατικό κοινό στη Gen Z και η προτροπή του για μποϊκοτάζ των εκλογών προκαλεί τρόμο στους στρατηγούς των Ρεπουμπλικάνων.

Οι υπέρμαχοι του πολέμου

Marco Rubio: Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ (στο σενάριο του 2026). Παραδοσιακός Ρεπουμπλικάνος που πιστεύει στην αμερικανική παρεμβατικότητα. Θεωρείται ο συνδετικός κρίκος του Τραμπ με το ισραηλινό λόμπι και ο κύριος εκφραστής της θεωρίας ότι το Ιράν πρέπει να ηττηθεί στρατιωτικά. Θέση που υποστήριζε ήδη από το 2015, όταν προειδοποιούσε ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης Ομπάμα θα έκαναν το Ιράν κυρίαρχο στην περιοχή.

Mark Levin: Γνωστός ως "The Great One", είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς της δεξιάς. Είναι υποστηρικτής του Ισραήλ και χρησιμοποιεί την εκπομπή του για να «επιτίθεται» όποιον MAGA influencer ασκεί κριτική στον πόλεμο, αποκαλώντας τους «woke της δεξιάς». Ο ίδιος μιλά συχνά για την ανάγκη επιβίωσης της Δύσης απέναντι στις επιθέσεις από έξω, ταυτίζοντας το Ιράν με τις κινέζικες επιδιώξεις.

Sean Hannity: Ο παρουσιαστής του Fox News που λειτουργεί εδώ και χρόνια ως το ανεπίσημο γραφείο τύπου του Τραμπ. Παραμένει πιστός στη γραμμή του Λευκού Οίκου, προσπαθώντας να πείσει το κοινό ότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι η συνέχεια της πολιτικής "Peace through Strength" (Ειρήνη μέσω Ισχύος). Πρόκειται για έναν πιστό σύμμαχο του Τραμπ, ο οποίος είναι από τους πρώτους που είχαν υποστηρίξει ότι ο αντίπαλος των ΗΠΑ δεν είναι η Ρωσία αλλά η Κίνα.

Laura Loomer: Ακτιβίστρια και ερευνητική δημοσιογράφος της σκληρής δεξιάς. Είναι γνωστή για την επιθετικότητά της στα social media. Στον τωρινό εμφύλιο, λειτουργεί ως «πολιορκητικός κριός» του Τραμπ, επιτιθέμενη προσωπικά στον Tucker Carlson και σε όποιον άλλον θεωρεί ότι υπονομεύει τον Πρόεδρο. Κρατά σκληρή στάση υπέρ του Ισραήλ και κατά της μουσουλμανικής επιρροής στις ΗΠΑ, έχοντας αντιπαρατεθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τις επιλογές του στη Συρία με την στήριξη του Αλ Τζολανί. Ενώ έχει επανειλημμένα επιτεθεί εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν.

Η φωνή από το παρελθόν

Charlie Kirk: Ο ιδρυτής της Turning Point USA, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2025. Η απουσία του δημιούργησε ένα τεράστιο κενό ηγεσίας στη νεολαία, το οποίο πλέον διεκδικούν οι πιο ριζοσπαστικές φωνές. Κατά κάποιους ένα μεγάλο μέρος της εσωτερικής διαπάλης στο κίνημα MAGA οφείλεται στο ότι δεν είναι λίγοι οι influencers ή και κυβερνητικοί που εποφθαλμιούν στο να πάρουν την θέση που αυτός κατείχε ως ηγέτης.

Το τελικό ερώτημα είναι πώς θα επηρεάσει αυτή η ένταση τα midterms και την ταυτότητα του κόμματος

