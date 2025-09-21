Το MAGA ξεσηκώνεται εναντίον του Eρντογάν: Η Λόρα Λούμερ «ξαναχτυπά» και δίνει «τελεσίγραφο»

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρέθηκε η Λόρα Λούμερ, γνωστή πολιτική σχολιάστρια και ακτιβίστρια του συντηρητικού χώρου στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο κέντρο, συνομιλεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αριστερά, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ολομέλειας της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη της Ολλανδίας, Τετάρτη 25 Ιουνίου 2025. 

Η ανακοίνωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου άναψε φωτιές στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Το κίνημα MAGA, που παραμένει η σκληρή βάση στήριξης του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τις σχέσεις με την Τουρκία, προειδοποιώντας τον πρώην πρόεδρο ότι κάθε προσέγγιση με την Άγκυρα ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Ποια είναι η Λόρα Λούμερ

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρέθηκε η Λόρα Λούμερ, γνωστή πολιτική σχολιάστρια και ακτιβίστρια του συντηρητικού χώρου στις ΗΠΑ. Η Λούμερ έχει οικοδομήσει την παρουσία της στη δημόσια σφαίρα μέσα από έντονη κριτική στο Ισλάμ και ειδικά σε οργανώσεις που, όπως υποστηρίζει, προωθούν πολιτικοθρησκευτική ατζέντα εις βάρος της Δύσης. Χαρακτηριστικό της θέσης της είναι ότι έχει υποστηρίξει ότι στην Βουλή και την Γερουσία των ΗΠΑ δεν πρέπει να υπάρχουν μουσουλμάνοι. Με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι παρεμβάσεις της έχουν συχνά σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική συζήτηση των Ρεπουμπλικανών. Ενώ στο παρελθόν έχει καταφέρει να επιβάλλει την ατζέντα της, ειδικά όταν στοχοποίησε στελέχη του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ τα οποία απολύθηκαν μετά από επίσκεψή της στο Λευκό Οίκο. Η Λόρα Λούμερ θεωρείται ότι έχει άμεση πρόσβση στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Laura Loomer περπατάει σε εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ

Συγκεκριμένα σε αναρτησή της στο X, που έγινε viral έγραψε: Σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι θα φροντίσει ώστε το Ισραήλ και ο Νετανιάχου να μην πάρουν ούτε «ένα χαλίκι» από την Ιερουσαλήμ. Ουσιαστικά, επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του και τα σχέδιά του για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ισλαμικού χαλιφάτου. Η Τουρκία είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να φιλοξενήσει τον Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ελπίζω ο πρόεδρος Τραμπ να είναι αυστηρός με τον Ερντογάν και να του ζητήσει να σταματήσει τις εκκλήσεις για χαλιφάτο και τις απειλές περί ισλαμικής κυριαρχίας στο Ισραήλ. Ο Ερντογάν πρέπει να καταλάβει ότι ο νεοοθωμανισμός έχει τελειώσει. Δεν θα ξαναδημιουργήσει ποτέ την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και οι απειλές του πρέπει να αντιμετωπιστούν με αντίδραση. Ο χαρακτηρισμός της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως τρομοκρατικής οργάνωσης θα αποτελούσε θανάσιμο πλήγμα για τα σχέδια του Ερντογάν να κυριαρχήσει στη Δύση.

Να θυμίσω ότι ο Ερντογάν είχε απειλήσει το 2019 πως θα στείλει πίσω τις σορούς Αμερικανών στρατιωτών σε φέρετρα. Ήρθε η ώρα να χαρακτηριστεί η Μουσουλμανική Αδελφότητα τρομοκρατική οργάνωση και να σταλούν «πίσω στις σπηλιές τους» όσοι την εκπροσωπούν.

Οι δηλώσεις Ερντογάν για την Ιερουσαλήμ

Η αφορμή για την παραπάνω αιχμηρή τοποθέτηση της Λόρα Λούμερ δόθηκε από την πρόσφατη τοποθέτηση του Τούρκου προέδρου, ο οποίος ανέφερε ότι θα διασφαλίσει πως «ο Νετανιάχου δεν θα πάρει ούτε ένα χαλίκι από την Ιερουσαλήμ». Η φράση αυτή παρουσιάστηκε στα τουρκικά μέσα ως σήμα αφοσίωσης στην υπεράσπιση των παλαιστινιακών θέσεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, εκλήφθηκε ως σαφές μήνυμα αμφισβήτησης του Ισραήλ, με αρκετούς συντηρητικούς να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ρητορική που υπονομεύει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή της τόνισε ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν δεν αποτελούν απλή φραστική υπερβολή, αλλά εντάσσονται σε μια στρατηγική «ενίσχυσης σχεδίου για τη συγκρότηση παγκόσμιου ισλαμικού χαλιφάτου». Παράλληλα, κατηγόρησε την Τουρκία ότι παραμένει βασικός χρηματοδότης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, συνδέοντας τη στάση του Ερντογάν με την πολιτική δράση της οργάνωσης σε διεθνές επίπεδο.

Η μουσουλμανική αδελφότητα στο μικροσκόπιο

Η Μουσουλμανική Αδελφότητα, που ιδρύθηκε στην Αίγυπτο τη δεκαετία του 1920, θεωρείται από πολλούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη ως ένας από τους πιο επιδραστικούς φορείς ισλαμιστικής ιδεολογίας. Αν και δραστηριοποιείται μέσω κοινωνικών και πολιτικών δομών, έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο κατηγοριών ότι λειτουργεί ως δίκτυο υποστήριξης ριζοσπαστικών ομάδων.

Στην Ουάσινγκτον, πολλοί αναλυτές τη θεωρούν παράγοντα αποσταθεροποίησης, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει να επηρεάσει κυβερνήσεις στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική με τρόπο που ενισχύει ισλαμιστικές ατζέντες. Η φερόμενη υποστήριξη της Τουρκίας προς την Αδελφότητα αποτελεί σταθερό σημείο έντασης στις σχέσεις Άγκυρας–ΗΠΑ, καθώς ενισχύει τις ανησυχίες για τον προσανατολισμό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

Οι πιέσεις προς τον Τραμπ

Οι δηλώσεις της Λούμερ και άλλων συντηρητικών σχολιαστών αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για το αν ο Τραμπ πρέπει να επιδιώξει νέες συμφωνίες με την Τουρκία. Η ανησυχία επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο η Άγκυρα να χρησιμοποιήσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ για να ενισχύσει τον ρόλο της σε περιφερειακές κρίσεις, την ώρα που διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα και ακολουθεί αυτόνομη πορεία στο ΝΑΤΟ.

Στελέχη του κινήματος MAGA εκτιμούν ότι μια θερμή υποδοχή στον Ερντογάν θα στείλει λάθος μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ, όπως το Ισραήλ και η Ελλάδα. Έτσι, η συνάντηση της 25ης Σεπτεμβρίου διαφαίνεται ότι θα έχει χαρακτήρα πολιτικού τεστ για τον Τραμπ, ο οποίος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη στρατηγική ανάγκη διατήρησης σχέσεων με την Τουρκία και στις απαιτήσεις της εκλογικής του βάσης.

