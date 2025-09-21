Τσάρλι Κέρκ: Αναμένεται κοσμοσυρροή στην κηδεία του - Υπολογίζουν πλήθος άνω των 100.000

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και ομιλίες από τον Τραμπ, τον Βανς και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης

AP
Στο Γκλεντέιλ της Αριζόνα, όπου και μεταφέρθηκε με το προεδρικό αεροπλάνο, θα γίνει σήμερα η κηδεία του συντηρητικού ακτιβιστή και στενούς συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ Τσάρλι Κερκ.

Η τελετή έρχεται σε μια περίοδο έντονου πένθους αλλά και πολιτικής κινητοποίησης καθώς οι συντηρητικοί κύκλοι των ΗΠΑ δεσμεύονται να σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι σε ομάδες που θεωρούν υπεύθυνες για «ρητορική μίσους».

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο State Farm Stadium – έδρα των Arizona Cardinals – με χωρητικότητα τουλάχιστον 63.000 ατόμων, που μπορεί να φτάσει τις 73.000 για μεγαλύτερες διοργανώσεις. Σε περίπτωση που η προσέλευση ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό, θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος από που θα μπορούν να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνες την κηδεία το γειτονικό Desert Diamond Arena, με 19.000 θέσεις. Η προσέλευση, που αναμένεται να αγγίξει τις 100.000, σε συνδυασμό με την παρουσία κορυφαίων πολιτικών, καθιστούν την κηδεία του Τσάρλι Κερκ μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εκδηλώσεις των τελευταίων ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες.


Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8 το πρωί (τοπική ώρα) και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 11. Η είσοδος είναι δωρεάν, με σειρά προτεραιότητας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας της Turning Point USA, που διοργανώνει το μνημόσυνο.

Ποιοι θα μιλήσουν

Ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει ομιλία, μαζί με κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησής του, γεγονός που υπογραμμίζει την επιρροή που ασκούσε ο Κερκ στον συντηρητικό χώρο.
Μεταξύ αυτών:

  • Τζ. Ντ. Βανς, αντιπρόεδρος, προσωπικός φίλος του Κερκ.
  • Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών.
  • Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας.
  • Τούλσι Γκάμπαρντ, διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών.
  • Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου.
  • Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης και βασικός αρχιτέκτονας της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας του Τραμπ.
  • Στους παριστάμενους θα απευθυνθεί επίσης η χήρα του, Έρικα Κερκ, η οποία ανέλαβε τα ηνία της Turning Point USA μετά τη δολοφονία του συζύγου της. Παρόντες θα είναι ακόμη ο δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μαζί με δεκάδες εκλεγμένους αξιωματούχους και γνωστά πρόσωπα του συντηρητικού κινήματος.
  • Το πρόγραμμα θα πλαισιώσουν μουσικοί της χριστιανικής σκηνής, ανάμεσά τους οι Κρις Τόμλιν και Μπράντον Λέικ.

Μέτρα ασφαλείας και οδηγίες

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει χαρακτηρίσει την τελετή εκδήλωση υψίστης ασφαλείας, αντίστοιχη με το Super Bowl ή τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περιμένουν καθυστερήσεις λόγω αυστηρών ελέγχων.
Απαγορεύεται η είσοδος με τσάντες, καροτσάκια, πανό και κάθε είδους όπλα. Η στάθμευση θα είναι δωρεάν, ωστόσο οι διοργανωτές συνιστούν έγκαιρη άφιξη. Παράλληλα, ζητούν από το κοινό να προσέλθει με την παραδοσιακή «κυριακάτικη ενδυμασία» και χρώματα κόκκινο, λευκό ή μπλε.

Η κηδεία αναμένεται εκτός από το Rumble να μεταδοθεί και από μεγάλα αμερικάνικα δίκτυα όπως το Fox News και το ABC News Live.

