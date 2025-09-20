Σαν αρχαία τραγωδία: Στα χέρια της Έρικα Κέρκ η ζωή του δολοφόνου του άντρα της Τσάρλι

Η σύζυγος του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ καλείται να αποφασίσει για τη θανατική ποινή του δολοφόνου του και ταυτόχρονα αναλαμβάνει τα ηνία της Turning Point USAτο έγκλημα που συγκλόνισε την αμερική

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σαν αρχαία τραγωδία: Στα χέρια της Έρικα Κέρκ η ζωή του δολοφόνου του άντρα της Τσάρλι

Η σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, απευθύνθηκε στους Αμερικανούς μετά την δολοφονία του

TurningpointUSA
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η άγρια δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της συντηρητικής νεολαίας στις ΗΠΑ, σόκαρε την αμερικανική κοινωνία αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Ο κατηγορούμενος έχει ομολογήσει και πλέον η πιο βαριά ποινή – η θανατική καταδίκη – βρίσκεται στο τραπέζι.

Ο εισαγγελέας της Γιούτα έχει ήδη δηλώσει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Πολιτεία θα επιδιώξει την θανατική ποινή για τον Τάιλερ Ρόμπινσον. Όμως ήταν ο κυβερνητής της Γιούτα Σπένσερ Κοξ που από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε ότι η οικογένεια του Τσάρλι Κερκ θα παίξει ρόλο στη διαδικασία που αφορά τη θανατική ποινή.

Δεν πρόκειται περί τυχαίας αναφοράς καθώς κατά τη διάρκεια της δίκης οι οικογένειες των θυμάτων μπορεί να προτιμήσουν μια συμφωνία για ισόβια κάθειρξη, αντί της θανατικής καταδίκης. Όπως ακριβώς έκαναν κάποιοι στην περίπτωση του δολοφόνου τεσσάρων φοιτητών του Πανεπιστημίου του Αϊντάχο το 2022. Από τη στιγμή που η οικογένεια - εν προκειμένω η σύζυγος του Τσάρλι Κερκ Έρικα - αποφασίσει κάτι τέτοιο θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο το να πάρει διαφορετική τροπή η υπόθεση.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η Έρικα Κερκ βρίσκεται στην καρδιά μιας ιστορικής απόφασης: Θα ζητήσει την έσχατη ποινή για τον δολοφόνο του συζύγου της ή θα επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο; Με δεδομένο μάλιστα ότι ήδη ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει την θανατική καταδίκη για τον Ρόμπινσον. Και θυμίζει λίγο από... αρχαία τραγωδία, καθώς όποια και εάν είναι τελικά η επιλογή της, θα είναι ένα βάρος που θα το κουβαλά για πάντα όχι μόνον η ίδια αλλά όλο το αμερικάνικο Έθνος.

Ο πολεμικός τόνος της πρώτης της ομιλίας

Υπενθυμίζεται πάντως ότι στην πρώτη της δημόσια ομιλία, μόλις δύο ημέρες μετά τη δολοφονία, η Έρικα παρουσίασε τον σκληρό της ευατό, χρησιμοποιώντας ένα μάλλον πολεμικό τόνο.:
«Δεν έχετε ιδέα τη φωτιά που ανάψατε μέσα σε αυτή τη σύζυγο. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν σαν πολεμικό κάλεσμα σε όλο τον κόσμο».

Υποσχέθηκε να κάνει την Turning Point «το μεγαλύτερο κίνημα που έχει δει ποτέ η Αμερική» και ξεκαθάρισε ότι δεν θα αφήσει να σβήσει η φλόγα του άντρα της.

Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Έρικα Κερκ συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη με τα 1.500 στελέχη της Turning Point USA (TPUSA), διαβεβαιώνοντάς τους ότι η αποστολή του οργανισμού θα συνεχιστεί. Την Πέμπτη, η TPUSA ανακοίνωσε και επίσημα ότι η Έρικα αναλαμβάνει ως διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την επιθυμία του εκλιπόντος. Κάτι που όπως έγινε γνωστό από στελέχη, είχε ο ίδιος ο Τσάρλι Κέρκ ζητήσει σε περίπτωση θανάτου του.

Μετά τη δολοφονία, το ενδιαφέρον για την οργάνωση που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ εκτοξεύτηκε: 32.000 νέοι ζήτησαν να ιδρύσουν παραρτήματα μέσα σε 48 ώρες, αριθμός που εκτοξεύθηκε στις 54.000 λίγες ημέρες αργότερα. Η Έρικα βρίσκεται πλέον στην κορυφή ενός κινήματος που μετατρέπεται σε μαζικό κύμα για τη συντηρητική νεολαία των ΗΠΑ. Ιδιαίτερη κινητικότητα πάντως παρατηρείται και στην Βρετανία όπου το Turning Point έχει επίσης παράρτημα.

TPUK

Οι οδηγίες για την ίδρυση νέων παραρτημάτων του Turning Point στο Ηνωμένο Βασίλειο, κυκλοφόρησαν με ιδιαίτερη ένταση μεταξύ φοιτητών

Θα υπάρξει απόφαση την Κυριακή;

Με αυτά τα δεδομένα, πολλοί δεν αποκλείουν μια σχετική της παρέμβαση κατά τη διάρκεια της κηδείας του συζύγου της. Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ αναμένεται να είναι κορυφαίο πολιτικό γεγονός. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς θα μιλήσουν στο πλευρό της Έρικα. Όσα πει θα καταγραφούν με ιδιαίτερη προσοχή σε όλο τον κόσμο. Και ενώ δεν αποκλείεται να τοποθετηθεί σχετικά με την ποινή του Τάϊλερ Ρόμπινσον τότε, τίποτε δεν την εμποδίζει να το κάνει σε οποιαδήποτε στιγμή της δίκης, ή ακόμη και μετά από αυτή.
Εάν δεν υπάρξει όμως μια τέτοια παρέμβαση, η μοίρα του Τάιλερ Ρόμπινσον θεωρείται σχεδόν «σφραγισμένη», παρά το ότι σίγουρα οι δικηγόροι του επιχειρήσουν να επικαλεσθούν ελαφρυντικά σε σχέση με την ηλικία του, πρότερο τραύμα και σχετικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:01ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Άγνωστος έκλεψε αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας στην Πατησίων μέρα-μεσημέρι

09:00ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μία κορυφαία προσφορά* γνωριμίας από τη Novibet!

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ραβασάκια» με φόρους στους… ξεχασιάρηδες: Στόχος εσόδων 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024 – 2025

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Το παράθυρο για τα F-35, η αντίδραση της Αθήνας και οι συγκυρίες

08:40WHAT THE FACT

Απονεμήθηκαν τα «Αστεία Νόμπελ»: Θα γλιτώσουν οι αγελάδες από τις μύγες αν τις βάφουμε σαν ζέβρες;

08:38ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια «επιτυχία»: Μειώθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν από χρόνιες ασθένειες

08:32ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Dacia πρόσθεσε στη γκάμα του Duster έκδοση με καρότσα

08:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Βραδινή κρουαζιέρα για Παναθηναϊκό και Παρτίζαν (photos)

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαν αρχαία τραγωδία: Στα χέρια της Έρικα Κέρκ η ζωή του δολοφόνου του άντρα της Τσάρλι

08:27ΕΛΛΑΔΑ

O Πίρι Ρέις, το πλοίο «Πίρι Ρέις» και η ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο το 1987

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί μας αρέσει το αλκοόλ: Οι χιμπατζήδες έχουν την απάντηση - Και πίνουν μια μπύρα την ημέρα

08:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

5+1 «μυστικά» για μεγαλύτερη σύνταξη

08:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το χακάρισμα που «γονάτισε» τη Jaguar Land Rover

07:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στοίχημα της 8ης Οκτωβρίου για τη Νέα Δημοκρατία με Σαμαρά - Καραμανλή - Οι κινήσεις Μητσοτάκη

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Lynk & Co 08 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη - Μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικό κλίμα λόγω δημοσκοπήσεων, ενάμιση χρόνο πριν τις κάλπες

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Ταξί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου: Πότε ξεκινά και πότε ολοκληρώνεται

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: «Πρόγευμα» τεσσάρων αγώνων, πριν το ντέρμπι αιωνίων

07:05LIFESTYLE

Η μάχη του Σαββατοκύριακου ξεκινά – Ποιοι έρχονται με φόρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά αεροσκάφη - Μαζική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

08:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

5+1 «μυστικά» για μεγαλύτερη σύνταξη

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Το παράθυρο για τα F-35, η αντίδραση της Αθήνας και οι συγκυρίες

06:25LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Σοβαρή ρήξη με τη μητέρα του - Από αχώριστοι έγιναν... δύο ξένοι

07:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στοίχημα της 8ης Οκτωβρίου για τη Νέα Δημοκρατία με Σαμαρά - Καραμανλή - Οι κινήσεις Μητσοτάκη

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Τριτοκοσμικές εικόνες δίπλα στην Εθνική Οδό: Ολόκληρη χωματερή με χιλιάδες ληγμένες ιατρικές μάσκες!

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

18:20ΑΠΟΨΕΙΣ

Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι

08:27ΕΛΛΑΔΑ

O Πίρι Ρέις, το πλοίο «Πίρι Ρέις» και η ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο το 1987

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Αυξάνονται οι μισθοί και στους τρεις κλάδους-Το νέο μισθολόγιο με παραδείγματα και το νέο «μοντέλο» Δένδια

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί μας αρέσει το αλκοόλ: Οι χιμπατζήδες έχουν την απάντηση - Και πίνουν μια μπύρα την ημέρα

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνουν το Σαββατοκύριακο και οι ισχυροί βοριάδες - Πότε θα έλθουν καταιγίδες

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Άγνωστος έκλεψε αλυσίδα από τον λαιμό γυναίκας στην Πατησίων μέρα-μεσημέρι

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Άμα σου πω αυτό που έγινε θα συνεχίσεις να με αγαπάς;» - Σοκάρουν τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ