Τσάρλι Κερκ: Οι ομιλίες, περιοδείες και εκπομπές του θα συνεχιστούν, υποσχέθηκε η σύζυγός του Έρικα

Η σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, απευθύνθηκε στους Αμερικανούς μετά την δολοφονία του

Η σύζυγος του δολοφονηθέντος Τσάρλι Κερκ, Έρικα απευθύνθηκε για πρώτη φορά στους Αμερικανούς γεμάτη δάκρυα, ευχαριστώντας όσους έτρεξαν πρώτοι, προσπαθώντας να σώσουν τη ζωή του συζύγου της, μετά από το θανάσιμο πυροβολισμό που είχε δεχθεί, εντός του χώρου του πανεπιστημίου της Γιούτα.

Σε μία ζωντανή μετάδοση κι ενώ στέκονταν δίπλα στην άδεια καρέκλα του συζύγου της, την οποία χρησιμοποιούσε για να κάνει διαδικτυακές ραδιοφωνικές εκπομπές, η ίδια, επικαλέστηκε αποσπάσματα της Βίβλου και μίλησε για την αγάπη που είχε ο σύζυγος της για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τις ΗΠΑ, αλλά και για τα δύο παιδιά του ζευγαριού.

Ο Τσάρλι Κερκ, συντηρητικός ακτιβιστής, πυροβολήθηκε θανάσιμα την Τετάρτη (10/09) στη διάρκεια μιας ανοιχτής ομιλίας του, στο Όρεμ της Γιούτα.

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του, Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από την παράδοσή του στην αστυνομία.

Στη διάρκεια του ραδιοφωνικού μηνύματος της, η κυρία Κερκ υποσχέθηκε: “Η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει”.

Η διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή από την έδρα της οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα των ΗΠΑ άρχισε με μερικά λεπτά σιωπής, καθώς η κάμερα εστίαζε στην άδεια καρέκλα του Τσάρλι Κερκ.

Καθώς η χήρα του άρχισε να μιλάει, κοίταζε προς τα πάνω και ψιθύριζε μία σιωπηλή προσευχή.

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον.

Αμέσως μετά, ευχαρίστησε όσους έτρεξαν πρώτοι και προσπάθησαν να σώσουν τον σύζυγό της, ευχαρίστησε την ομάδα των συνεργατών του, αλλά και τον Λευκό Οίκο.

“Κύριε πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε. Και ήξερε ότι τον αγαπούσατε κι εσείς”, είπε γεμάτη δάκρυα, ευχαριστώντας και τον Βανς, αλλά και τη σύζυγό του Ούσα, για την κίνησή τους να συνοδεύσουν το φέρετρο του Κερκ πίσω στην Αριζόνα.

“Αλλά περισσότερο από όλα, ο Τσάρλι αγαπούσε τα παιδιά του. Αγαπούσε κι εμένα, με όλη του την καρδιά. Με έκανε να είμαι σίγουρη ότι το γνώριζα αυτό καθημερινά”. Απευθυνόμενοι στους “κακούργους”, η κυρία Κερκ είπε: “Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που ανάψατε μέσα σε αυτή τη σύζυγο, ο σπαραγμός αυτής της χήρας θα αντηχεί σε όλο τον κόσμο, όπως μία πολεμική κραυγή”.

“Πρέπει όλοι να το γνωρίζουν αυτό: Αν σκεφτόσασταν ότι η αποστολή του συζύγου μου ήταν δυνατή πριν, δεν έχετε ιδέα, δεν έχετε ιδέα, γι’ αυτό που έχετε απελευθερώσει σε όλη τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο”.

Οι περιοδείες του συζύγου της σε αμερικανικά πανεπιστήμια θα συνεχιστούν όλο το φθινόπωρο, αλλά και κατά τα επόμενα χρόνια, είπε η ίδια, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή του, επίσης, θα συνεχιστεί.

Η κυρία Κερκ μίλησε επίσης για τον ενός έτους γιο τους, αλλά και για την τρίχρονη κόρη τους, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει πως να τους εξηγήσει τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα τους.

“Μωρό μου, ο μπαμπάς σε αγαπάει τόσο πολύ. Μην ανησυχείς. Είναι σε ένα ταξίδι εργασίας με τον Ιησού”, είπε η ίδια στην κόρη τους.

Η κυρία Κερκ 36 ετών και τα παιδιά τους, ήταν σύμφωνα με πληροφορίες στο ακροατήριο, όταν πυροβολήθηκε ο σύζυγος της.

