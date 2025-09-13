Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

Στη συντηρητική πόλη που μεγάλωσε ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο άνδρας που δολοφόνησε τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, οι γείτονες και πρώην συμμαθητές του 22χρονου περιγράφουν έναν ήσυχο, έξυπνο νεαρό που μεγάλωσε σε μια οικογένεια ρεπουμπλικάνων και είχε έντονο ενδιαφέρον για τα βιντεοπαιχνίδια, τα κόμικς και την επικαιρότητα.

Την Παρασκευή το απόγευμα, οι άνθρωποι που γνώριζαν τον Ρόμπινσον προσπαθούσαν να γεφυρώσουν το «χάσμα» ανάμεσα στις αναμνήσεις τους για αυτόν και την φαινομενικά συνηθισμένη ανατροφή του με τη νέα πραγματικότητα για τον 22χρονο. Ο Τάιλερ είναι το τελευταίο πρόσωπο που συνδέθηκε με πολιτική βία στις ΗΠΑ, κατηγορούμενος για τον θανάσιμο πυροβολισμό του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε ένα περιστατικό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως πολιτική δολοφονία.

«Είναι πραγματικά λυπηρό που κάποιος με το μυαλό του το χρησιμοποίησε με αυτόν τον τρόπο», είπε ο Κίτον Μπρουκσμπι, 22 ετών, πρώην συμμαθητής του Ρόμπινσον στο γυμνάσιο, γράφουν οι New York Times.

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον.

«Ήσυχος μαθητής» με πολλές γνώσεις

Ο Ρόμπινσον είχε πρόσφατα μιλήσει με ένα μέλος της οικογένειάς του για το γεγονός ότι ο Κερκ επρόκειτο να διοργανώσει μια εκδήλωση στη Γιούτα, σύμφωνα με μια ένορκη κατάθεση της αστυνομίας, και αυτός και ο συγγενής του συζήτησαν «γιατί δεν τους άρεσε αυτός και οι απόψεις που είχε».

Ωστόσο, καθώς και οι δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος της χώρας αναζητούσαν κίνητρα, η εικόνα που αρχικά προέκυψε για τον Ρόμπινσον δεν είναι καθόλου σαφής. Ούτε η πορεία του από άριστος μαθητής με υποτροφία στο γυμνάσιο, σε μαθητευόμενος ηλεκτρολόγος και, τελικά, κατηγορούμενος για δολοφονία.

Ο Brooksby είπε ότι ο Ρόμπινσον θεωρούνταν γενικά ένας ήσυχος μαθητής όταν μεγάλωναν στην συντηρητική περιοχή του St. George, αλλά μια μέρα στο γυμνάσιο, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, προέκυψε το θέμα των επιθέσεων του 2012 εναντίον Αμερικανών στη Βεγγάζη της Λιβύης. Λίγοι εκεί γνώριζαν ακριβώς τι είχε συμβεί, αλλά ο Ρόμπινσον ήταν σίγουρος για τον εαυτό του.

«Μας έδωσε μια ολόκληρη εξήγηση για το τι συνέβη», είπε ο Brooksby. «Θυμάμαι ότι σκέφτηκα ότι είχε πολλές πληροφορίες για το θέμα αυτό για κάποιον που ήταν 14 ετών».

Ο Ρόμπινσον είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος στη Γιούτα, αλλά δεν είναι μέλος πολιτικού κόμματος και δεν έχει ψηφίσει ποτέ σε εκλογές, σύμφωνα με τον γραμματέα της κομητείας Ουάσιγκτον. Οι γονείς του είναι εγγεγραμμένοι Ρεπουμπλικάνοι, και οι δύο με ενεργές άδειες κυνηγιού σε μια περιοχή της χώρας που είναι γνωστή για την υπαίθρια ζωή της, κοντά στα εθνικά πάρκα Zion και Bryce Canyon.

Ο συντηρητικός influencer Τσάρλι Κερκ ήταν σημαντικός σύμμαχος και υποστηρικτής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. AP

Πόζες με όπλα στα social media

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την οικογένειά του κατά τη διάρκεια των ετών δείχνουν τον Ρόμπινσον και τους δύο μικρότερους αδελφούς του να πυροβολούν και να ποζάρουν με όπλα.

Ο Ρόμπινσον παραδόθηκε στην αστυνομία κοντά στην πόλη του το βράδυ της Πέμπτης, μετά από ένα δραματικό ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε 33 ώρες. Ένας αστυνομικός έγραψε σε μια ένορκη κατάθεση που κατατέθηκε στο δικαστήριο ότι μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον τον είχε περιγράψει ως «πιο πολιτικοποιημένο τα τελευταία χρόνια» και, κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου δείπνου, είχε αναφέρει τον Κερκ και την επικείμενη εκδήλωσή του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι βρήκαν, μαζί με το όπλο, αχρησιμοποίητους κάλυκες στους οποίους είχαν χαραχτεί αστεία και αργκό από memes, καθώς και oi λέξεις «hey fascist! CATCH!» (έι φασίστα! Πιάσε το!), καθώς και το ρεφρέν του ιταλικού τραγουδιού «bella ciao».

Άριστος μαθητής και λάτρης των βιντεοπαιχνιδιών

Ο 22χρονος Adrian Rivera, που είχε παρακολουθήσει μαζί του μαθήματα ξυλουργικής στο γυμνάσιο, είπε ότι ο Ρόμπινσον συχνά σύχναζε στην περιοχή που είχε οριστεί για το Junior R.O.T.C. (Junior Reserve Officers Training Corps, Σώμα Εκπαίδευσης Νεαρών Αξιωματικών) μαζί με άλλους μαθητές που ενδιαφέρονταν για το στρατιωτικό πρόγραμμα. Δεν ήταν σαφές αν ο Ρόμπινσον ήταν πράγματι μέλος του σώματος.

Ο Rivera είπε ότι ο Ρόμπινσον ήταν «μεγάλος οπαδός του Halo», αναφερόμενος στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι επιστημονικής φαντασίας, και ότι του άρεσε επίσης να παίζει Call of Duty και άλλα παιχνίδια σκοποβολής.

Ο Sam New, 23 ετών, θυμήθηκε ένα διαφορετικό βιντεοπαιχνίδι, το Minecraft, το οποίο ο Ρόμπινσον, ένας εσωστρεφής από μια συντηρητική οικογένεια, έπαιζε μανιωδώς.

Ο New είπε ότι η είδηση της σύλληψης του Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ προκάλεσε σοκ στην ομάδα των φίλων που τον γνώριζαν από το βιντεοπαιχνίδι. Ο New ακύρωσε τα σχέδιά του για την Παρασκευή, καθώς αυτός και ο κύκλος των φίλων του Ρόμπινσον από το λύκειο χρειάστηκαν χρόνο για να επεξεργαστούν τη σύλληψη του 22χρονου φίλου τους και να ενημερωθούν για την κατάσταση.

«Φαινόταν να μην έχει μιλήσει με πολλούς ανθρώπους», είπε ο New. «Είχε χάσει επαφή με πολλούς από εμάς».

Ο Ρόμπινσον φαινόταν να έχει διακριθεί ακαδημαϊκά ως έφηβος. Η μητέρα του δημοσίευσε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία του όταν αποφοίτησε από το γυμνάσιο με άριστο μέσο όρο βαθμολογίας 4,0. Σε μια ανάρτηση στο Facebook τον Αύγουστο του 2020, γιορτάζοντας την έναρξη της τελευταίας χρονιάς του Ρόμπινσον στο λύκειο Pine View στο St. George, η μητέρα του ανέφερε με υπερηφάνεια ότι παρακολουθούσε τέσσερα μαθήματα κολεγιακού επιπέδου, καθώς και μαθηματικά προχωρημένου επιπέδου. Αποφοίτησε από το Pine View το 2021.

«Το μυαλό μου πονάει για αυτόν, αλλά είναι τόσο ενθουσιασμένος!», έγραψε στην ανάρτηση.

Πολίτες αποτίουν φόρο τιμής κατά τη διάρκεια αγρυπνίας για τον Τσάρλι Κερκ την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025, στο Πρόβο της Γιούτα. (AP Photo/Lindsey Wasson) AP

Η Jaida Funk, 22 ετών, που πήγε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο με τον Ρόμπινσον , είπε ότι ήταν εξαιρετικός μαθητής — και οι δύο ήταν μαζί στην λίστα των αριστούχων. Στην πραγματικότητα, είπε, είχε την προσωπικότητα του «αγαπημένου παιδιού» του δασκάλου, πάντα στην ώρα του, σεβαστός, εργατικός και έξυπνος.

«Είναι το είδος του παιδιού που, ακόμα και αν δεν είσαι φίλος του, θα του ζητούσες να συμμετάσχει στην ομαδική σου εργασία», είπε. «Είναι κάποιος που θα περίμενες να πάρει το βραβείο για την τέλεια παρουσία».

Είπε ότι του άρεσαν πολύ οι υπολογιστές. Δεν ήταν δημοφιλής, αλλά οι άνθρωποι τον συμπαθούσαν.

«Ο τρόπος που συμπεριφέρεται και μιλάει στους άλλους. Νόμιζα ότι θα γινόταν διευθύνων σύμβουλος ή επιχειρηματίας. Είχε καλές ηγετικές ικανότητες».

Το 2021, η μητέρα του Ρόμπινσον δημοσίευσε ένα βίντεο του γιου της να διαβάζει ένα γράμμα στο οποίο έλεγε ότι είχε λάβει προεδρική υποτροφία για το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Γιούτα αξίας 32.000 δολαρίων. Ωστόσο, μια εκπρόσωπος του πανεπιστημίου είπε ότι ο Ρόμπινσον φοίτησε στο πανεπιστήμιο μόνο για ένα εξάμηνο το 2021, ως προπτυχιακός φοιτητής μηχανικής. Το πανεπιστήμιο απέχει περίπου δύο ώρες από το Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα, όπου έλαβε χώρα η ένοπλη επίθεση κατά του συντηρητικού ακτιβιστή.

Το τελευταίο διάστημα ο Ρόμπινσον φαίνεται να ζούσε με τουλάχιστον έναν συγκάτοικο σε ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο St. George, περίπου 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το οικογενειακό του σπίτι στην γειτονική πόλη Washington της Γιούτα. Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε ανακρίνει έναν συγκάτοικο του Ρόμπινσον, ο οποίος τους έδειξε μηνύματα από μετά τον πυροβολισμό, στα οποία ο Ρόμπινσον περιέγραφε ότι άφησε ένα τουφέκι σε άγνωστη τοποθεσία και άλλαξε τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάρκεια της δολοφονίας.

«Δεν μιλούσε ποτέ σε κανέναν»

Ο Ρόμπινσον ήταν φοιτητής τρίτου έτους σε πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγων στο Dixie Technical College στο St. George, σύμφωνα με δήλωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Φίλοι και γνωστοί αποτίουν φόρο τιμής στον Τσάρλι Κιρκ μετά τον θάνατο του από πυροβολισμό, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε κολέγιο της Γιούτα, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στο Φοίνιξ. AP

Αρκετοί από τους γείτονες του Ρόμπινσον στο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου ζούσε πρόσφατα τον περιέγραψαν ως κλειστό χαρακτήρα, λέγοντας ότι τον έβλεπαν σπάνια, εκτός από όταν οδηγούσε ένα γκρι Dodge Challenger που είχε στο πάρκινγκ.

«Δεν μιλούσε ποτέ σε κανέναν», είπε ο Josh Kemp, 18 ετών, που ζούσε απέναντι από το διαμέρισμα του Ρόμπινσον. «Πάντα άκουγε δυνατά μουσική με τον συγκάτοικό του».

Ο Oliver Holt, ένας 11χρονος που ζει λίγα σπίτια πιο κάτω από το διαμέρισμα του Ρόμπινσον, είπε ότι την περασμένη εβδομάδα πήγαινε από πόρτα σε πόρτα στο συγκρότημα, ρωτώντας τους γείτονες αν μπορούσε να κάνει κάποια μικροδουλειά για να μαζέψει χρήματα για ένα καινούργιο τηλέφωνο, όταν συνάντησε τον Ρόμπινσον. Ο Oliver, ο οποίος μίλησε στους New York Times με την έγκριση της μητέρας του, είπε ότι τον ενόχλησε η συμπεριφορά του Ρόμπινσον και ότι συνέχιζε να κοιτάζει πίσω προς το εσωτερικό του διαμερίσματός του.

«Συμπεριφερόταν πολύ παράξενα», είπε ο Oliver. «Φαινόταν νευρικός και φοβισμένος».

Ο Brooksby, που γνώριζε τον Ρόμπινσον από το λύκειο, είπε ότι την τελευταία φορά που είδε τον Ρόμπινσον ήταν όταν συναντήθηκαν τυχαία σε ένα Walmart. Ο Ρόμπινσον φαινόταν να έχει γίνει ακόμα πιο ντροπαλός και δεν ήθελε να μιλήσουν.

