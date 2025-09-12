New York Post: Ο 22χρονος δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ απείλησε να αυτοκτονήσει αντί να παραδοθεί

Η σύλληψη του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του 31χρονου ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, έληξε ένα ανθρωποκυνηγητό που εξαπολύθηκε για περισσότερες από 30 ώρες.

Σταδιακά και μετά και από την ενημέρωση του FBI, αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για το πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, που οδήγησαν στη σύλληψή του.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι πως ο πατέρας του ήταν αυτός που τον κατέδωσε.

Additional images of Tyler Robinson, the 22 year old from Washington, UT, who is currently in custody for assassinating Charlie Kirk. https://t.co/yWFc98Jg1a pic.twitter.com/qXw1yxGGlY — Tayler Hansen (@TaylerUSA) September 12, 2025

Σύμφωνα με πηγές στη New York Post, o πατέρας αναγνώρισε τον 22χρονο γιο του από τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το FBI, με αποτέλεσμα να έρθει αντιμέτωπος με τον γιο του όταν επέστρεψε στο σπίτι.

Ο νεαρός ομολόγησε τους φρικτούς πυροβολισμούς όταν ο πατέρας του τον ρώτησε αν τράβηξε τη σκανδάλη - αλλά αρχικά αρνήθηκε να παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με πηγές.

Είπε στον πατέρα του ότι θα προτιμούσε να αυτοκτονήσει, οδηγώντας τον γονέα να πείσει τον γιο του να μιλήσει με τον ιερέα της νεολαίας τους, ο οποίος τυχαίνει επίσης να είναι αξιωματικός της Ομάδας Δίωξης Φυγάδων της US Marshals Service, δήλωσαν οι πηγές.

Ο αξιωματικός κάλεσε στη συνέχεια έναν βοηθό της ομοσπονδιακής υπηρεσίας και το FBI συνέλαβε τον Ρόμπινσον με την κατηγορία της διακεκριμένης δολοφονίας, αντιμετωπίζοντας ακόμα και την ποινή του θανάτου.

Μέχρι στιγμής οι αρχές πιστεύουν ότι έδρασε μόνος του.

