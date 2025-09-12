Τάιλερ Ρόμπινσον: Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον «κάρφωσε» ο πατέρας του

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Τη σύλληψη του δολοφόνου του συντηρητικού ακτιβιστή έκανε γνωστή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Fox & Friends».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ να καταδικαστεί σε θανατική ποινή. Ο 22χρονος ομολόγησε τη δολοφονία του Κερκ στον πατέρα του, Ματ, ο οποίος για 27 χρόνια υπηρετούσε σε αστυνομικό τμήμα σερίφη στην Ουάσιγκτον.

Ο πατέρας του στη συνέχεια επικοινώνησε με τις Αρχές και έτσι ο 22χρονος τέθηκε υπό κράτηση. Η μητέρα του 22χρονου, Amber Robinson, εργάζεται για την Intermountain Support Coordination Services, μια εταιρεία που έχει συνάψει σύμβαση με τη Γιούτα για να βοηθήσει τα άτομα με ειδικές ανάγκες να λάβουν φροντίδα.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ Facebook

Ο Ρόμπινσον ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα με υποτροφία, επιβεβαίωσαν οι πηγές της Daily Mail.

Ο Ρόμπινσον έχει δύο μικρότερα αδέλφια και όλοι μαζί έκαναν διακοπές, όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες που αναρτούσε στα social media.

Ο 22χρονος ζούσε σε ένα σπίτι έξι υπνοδωματίων αξίας 600.000 δολαρίων στην Ουάσινγκτον της Γιούτα - περίπου 260 μίλια νότια της δολοφονίας του Κερκ στο Όρεμ.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει κάποιο κίνητρο για τη δολοφονία.

Οι αρχές δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη το βράδυ ότι ο Ρόμπινσον θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή εάν καταδικαστεί.

