Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον

Αυτός ο αχρονολόγητος συνδυασμός εικόνων που παρέχεται από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών δείχνει ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος σε σχέση με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Charlie Kirk στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025, στο Orem της Γιούτα.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον ταυτοποιήθηκε ως ο ύποπτος για τη δολοφονία του 31χρονου Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ την Τετάρτη.

Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλώντας στο Fox News, ανακοίνωσε τη σύλληψη, λέγοντας ότι «κάποιος πολύ κοντά» στον ύποπτο τον κατέδωσε.

FOX NEWS ALERT: @POTUS says authorities have Charlie Kirk’s assassin in custody and that someone close to the suspect helped turn him in. pic.twitter.com/G7wPwc26C9 — FOX & Friends (@foxandfriends) September 12, 2025

Πηγές ανέφεραν στο CNN ότι ο δολοφόνος ομολόγησε στον πνευματικό του, ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με τις αρχές οδηγώντας στη σύλληψή του.

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο ύποπτος συνελήφθη γύρω στις 11 μ.μ. τοπική ώρα στη Γιούτα το βράδυ της Πέμπτης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για το κίνητρο του, ενώ ο νεαρός βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή του θανάτου, κάτι που ζήτησε και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές από τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, και τις αρχές της Γιούτα σε συνέντευξη τύπου, αργότερα σήμερα.

Η συλλήψη του Ρόμπινσον έρχεται μετά από ανθρωποκυνηγητό για τον ύποπτο που διήρκεσε πάνω από μιάμιση ημέρα με τους αξιωματούχους να προσφέρουν προηγουμένως αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του.

Είχαν δημοσιευτεί πλάνα από κάμερες ασφαλείας που έδειχναν μια φιγούρα στην κορυφή μιας στέγης να πηδάει από ένα κτίριο και να τρέχει σε μια κοντινή γειτονιά, αφού ο Κερκ πυροβολήθηκε από απόσταση περίπου 200 μέτρων.

