Στα «λευκά» η Στερεά Ελλάδα: Έντονη χιονόπτωση σε Εύβοια και Καρπενήσι - Βίντεο

Σαρώνει τη χώρα το κύμα ψύχους - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

Newsbomb

Στα «λευκά» η Στερεά Ελλάδα: Έντονη χιονόπτωση σε Εύβοια και Καρπενήσι - Βίντεο
SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονη χιονόπτωση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (11/1) στα ορεινά χωριά της κεντρικής Εύβοιας και το Καρπενήσι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το Weather Forecast Greece, το χιόνι είναι τόσο πυκνό που το έχει στρώσει ήδη στα ορεινά και ημιορεινά της Στερεάς Ελλάδας.

Νέα επιδείνωση το επόμενο 24ωρο με κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου - Πού θα χιονίσει

Με βροχές, χιονοπτώσεις και νέα πτώση του υδραργύρου θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και Θράκη ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με εξαίρεση το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, όπου θα εκδηλωθούν παροδικές χιονοπτώσεις σε μηδενικό υψόμετρο.

Λίγες παροδικές βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν στο Ιόνιο νωρίς το πρωί, με χιόνια από τα 300-400μ. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν.

Σύμφωνα με το Forecast Weather Greece, ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν νωρίς το πρωί σε τμήματα της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, ενώ παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στην Εύβοια άνω των 150-200μ.

Η Πελοπόννησος θα επηρεαστεί από χιονομπόρες από τα 250-350μ. (στα ανατολικά του Νομού Κορινθίας από τα 150μ.).

καιρός χιόνια

Αρχείο Eurokinissi

Άστατος ο καιρός θα είναι και στο Αιγαίο με παροδικές βροχές στα κεντρονότια, και πρόσκαιρες καταιγίδες στα νοτιοανατολικά κι τη βόρεια Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στις Σποράδες ακόμη και σε μηδενικό υψόμετρο, κυρίως στα ανατολικά της τμήματα. Στο νότιο Αιγαίο τα χιόνια θα πέφτουν από τα 600-700μ.

Οι άνεμοι στα Πελάγη θα πνέουν βόρειοι ισχυροί με τις ριπές στα 7-8 μποφόρ.

Αττική

Αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια του Νομού και σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Στην υπόλοιπη Αττική λίγες νεφώσεις με αυξημένα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ισχυροί με τις ριπές στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 8 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ισχυροί. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 4 βαθμούς.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει χιονιά – Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Η ψυχρή εισβολή που έχει ήδη ξεκινήσει από τα βόρεια της χώρας, με έντονες βροχές, ανέμους, χιονοπτώσεις, κατακορύφη πτώση της θερμοκρασίας και η οποία θα έχει τριήμερη διάρκεια, έχει θέσει σε συναγερμό και αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές, με την Πολιτική Προστασία να προχωρά και σε συστάσεις προς τους φορείς και τους πολίτες.

Αναλυτικότερα η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επίσης Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες λόγω της ψυχρής εισβολής

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

  • Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου
  • Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα
  • Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους
  • Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν
  • Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζοί:

  • Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας
  • Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Άρης: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί με τα “εργαλεία” που φέρνεις»

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ: «Δεν θέλω να ξέρω τι είπαν στο VAR» - Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

22:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να χακαριστούν», σύμφωνα με «γκουρού» της τεχνολογίας

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες Κρίσεις Ταξίαρχων - Ποιοι προάγονται και ποιοι αποστρατεύονται - Όλα τα ονόματα

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ: «Μπορεί να έχουμε και το παγκόσμιο ρεκόρ» - Το σχόλιο του Νίκολιτς για το ακυρωθέν γκολ

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Στερεά Ελλάδα: Έντονη χιονόπτωση σε Εύβοια και Καρπενήσι - Βίντεο

22:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο αγωνιστής της Αριστεράς Θανάσης Γρέβιας σε ηλικία 86 ετών

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η αποχαιρετιστήρια μαντινάδα για τον 27χρονο Στέλιο από φίλο του – «Όταν κατεβώ κι εγώ στον Άδη…»

22:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Εισάγει μάθημα «Ανάγνωσης AI» στα σχολεία για την καταπολέμηση των fake news

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

21:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Από το Παρίσι μέχρι το Λονδίνο βγήκαν στους δρόμους - Απαγόρευση στην Κωνσταντινούπολη

21:53ΕΛΛΑΔΑ

ΚΥΣΕΑ: Οι κρίσεις ανώτατων αξιωματικών σε Στρατό Ξηράς, Ναυτικό και Αεροπορία - Όλα τα ονόματα

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Ρίου

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στις δύο αποθήκες - Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0: Βρίσκει δίχτυα και ο Γεντβάι στο πρώτο ημίχρονο

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων: Η νέα ιεραρχία στο στράτευμα

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Κοπεγχάγη και νότια Σκανδιναβία: εργασιακός παράδεισος ή μύθος;

21:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ 1-1: «Πάγωσε» στη Θεσσαλονίκη κι έπεσε από την κορυφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας

22:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο αγωνιστής της Αριστεράς Θανάσης Γρέβιας σε ηλικία 86 ετών

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών - Βίντεο

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

20:39ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για «κυκλωνικό στροβιλισμό» από την κεντρική Ευρώπη - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Στερεά Ελλάδα: Έντονη χιονόπτωση σε Εύβοια και Καρπενήσι - Βίντεο

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της MI6 λέει ότι είναι «βέβαιος» πως ο Πούτιν χρησιμοποιεί σωσίες

19:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «ψυγείο» η χώρα μέχρι την Τρίτη - Ολική μεταβολή του σκηνικού στο τέλος της εβδομάδας

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στιγμές πανικού σε κατάστημα από το χτύπημα ανεμοστρόβιλου - Βίντεο

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων: Η νέα ιεραρχία στο στράτευμα

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η αποχαιρετιστήρια μαντινάδα για τον 27χρονο Στέλιο από φίλο του – «Όταν κατεβώ κι εγώ στον Άδη…»

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα με καρκίνο σε τελικό στάδιο συγκεντρώνει χρήματα για να στηρίξει τα παιδιά της μετά τον θάνατό της

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0: Βρίσκει δίχτυα και ο Γεντβάι στο πρώτο ημίχρονο

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ