Στα «λευκά» η Στερεά Ελλάδα: Έντονη χιονόπτωση σε Εύβοια και Καρπενήσι - Βίντεο

Έντονη χιονόπτωση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (11/1) στα ορεινά χωριά της κεντρικής Εύβοιας και το Καρπενήσι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το Weather Forecast Greece, το χιόνι είναι τόσο πυκνό που το έχει στρώσει ήδη στα ορεινά και ημιορεινά της Στερεάς Ελλάδας.

Νέα επιδείνωση το επόμενο 24ωρο με κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου - Πού θα χιονίσει

Με βροχές, χιονοπτώσεις και νέα πτώση του υδραργύρου θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και Θράκη ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με εξαίρεση το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, όπου θα εκδηλωθούν παροδικές χιονοπτώσεις σε μηδενικό υψόμετρο.

Λίγες παροδικές βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν στο Ιόνιο νωρίς το πρωί, με χιόνια από τα 300-400μ. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν.

Σύμφωνα με το Forecast Weather Greece, ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν νωρίς το πρωί σε τμήματα της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, ενώ παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στην Εύβοια άνω των 150-200μ.

Η Πελοπόννησος θα επηρεαστεί από χιονομπόρες από τα 250-350μ. (στα ανατολικά του Νομού Κορινθίας από τα 150μ.).

Άστατος ο καιρός θα είναι και στο Αιγαίο με παροδικές βροχές στα κεντρονότια, και πρόσκαιρες καταιγίδες στα νοτιοανατολικά κι τη βόρεια Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στις Σποράδες ακόμη και σε μηδενικό υψόμετρο, κυρίως στα ανατολικά της τμήματα. Στο νότιο Αιγαίο τα χιόνια θα πέφτουν από τα 600-700μ.

Οι άνεμοι στα Πελάγη θα πνέουν βόρειοι ισχυροί με τις ριπές στα 7-8 μποφόρ.

Αττική

Αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια του Νομού και σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Στην υπόλοιπη Αττική λίγες νεφώσεις με αυξημένα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ισχυροί με τις ριπές στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 8 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ισχυροί. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 4 βαθμούς.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει χιονιά – Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Η ψυχρή εισβολή που έχει ήδη ξεκινήσει από τα βόρεια της χώρας, με έντονες βροχές, ανέμους, χιονοπτώσεις, κατακορύφη πτώση της θερμοκρασίας και η οποία θα έχει τριήμερη διάρκεια, έχει θέσει σε συναγερμό και αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές, με την Πολιτική Προστασία να προχωρά και σε συστάσεις προς τους φορείς και τους πολίτες.

Αναλυτικότερα η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επίσης Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες λόγω της ψυχρής εισβολής

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζοί:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

