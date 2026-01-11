«Καμπανάκι» Κολυδά για «κυκλωνικό στροβιλισμό» από την κεντρική Ευρώπη - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

Για «αυξημένο κυκλωνικό στροβιλισμό» που κατευθύνεται από την Κεντρική Ευρώπη προς την χώρα μας, επηρεάζοντας κυρίως το ανατολικό Αιγαίο, κάνει λόγο σε νέα ανάρτηση στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο μετεωρολόγος σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η ατμοσφαιρική αστάθεια δημιουργεί ένα «θολό τοπίο» σχετικά με τον χρόνο εμφάνισης των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ολόκληρη ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΤΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ (ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ) ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

✅Στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας και ειδικά του ανατολικού Αιγαίου–ανατολικής Μεσογείου, διακρίνεται αυξημένος κυκλωνικός στροβιλισμός, συνδεδεμένος με βαθύ αυλώνα που εκτείνεται από την κεντρική Ευρώπη προς τα νοτιοανατολικά. Οι σκιασμένες ζώνες υψηλών τιμών απόλυτου στροβιλισμού υποδηλώνουν ενίσχυση της ανώτερης δυναμικής, παρουσία ή προσέγγιση short-wave διαταραχών, αυξημένες πιθανότητες για ανοδικές κινήσεις, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη υγρασία και κατάλληλη θερμοβαθμίδα.

✅Με απλά λόγια, το ανώτερο δυναμικό “δουλεύει” υπέρ οργανωμένων φαινομένων, και δεν πρόκειται για μια αδρανή, αντικυκλωνική διάταξη. Ο στροβιλισμός δεν είναι ομοιόμορφος, αλλά εμφανίζει μέγιστα που κινούνται και εξελίσσονται – στοιχείο κρίσιμο για το πότε και πού θα «ανάψουν» τα φαινόμενα.

✅Ωστόσο η απουσία ραδιοβολήσεων από κομβικές περιοχές όπως Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο σήμερα το μεσημέρι μειώνει τη λεπτομέρεια στην κατακόρυφη δομή, την ακρίβεια στη θερμοκρασιακή και ανεμολογική βαθμίδα, και κατ’ επέκταση τη βεβαιότητα στον χρονισμό και την ένταση των φαινομένων. Σε οριακές καταστάσεις (π.χ. σύγκλιση στροβιλισμού και μικρές μετατοπίσεις του αυλώνα), αυτά τα δεδομένα μπορούν να κάνουν τη διαφορά στο πού και πότε, όχι όμως στο αν υπάρχει δυναμική.

Η απουσία ραδιοβολήσεων στερεί κρίσιμες πληροφορίες για το πάχος του ψυχρού στρώματος την υγρασία σε μεσαία επίπεδα και τη θερμοκρασιακή δομή πάνω από θάλασσα και ξηρά».

