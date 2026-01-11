Καιρός: Νέα επιδείνωση το επόμενο 24ωρο με κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου - Πού θα χιονίσει

Με παροδικές βροχές, «βουτιά» του υδραργύρου και χιονοπτώσεις αναμένεται το σκηνικό του καιρού τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

Καιρός: Νέα επιδείνωση το επόμενο 24ωρο με κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου - Πού θα χιονίσει
Eurokinissi
Με βροχές, χιονοπτώσεις και νέα πτώση του υδραργύρου θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και Θράκη ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με εξαίρεση το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, όπου θα εκδηλωθούν παροδικές χιονοπτώσεις σε μηδενικό υψόμετρο.

Λίγες παροδικές βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν στο Ιόνιο νωρίς το πρωί, με χιόνια από τα 300-400μ. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν.

Σύμφωνα με το Forecast Weather Greece, ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν νωρίς το πρωί σε τμήματα της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, ενώ παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στην Εύβοια άνω των 150-200μ.

Η Πελοπόννησος θα επηρεαστεί από χιονομπόρες από τα 250-350μ. (στα ανατολικά του Νομού Κορινθίας από τα 150μ.).

καιρός χιόνια

Αρχείο Eurokinissi

Άστατος ο καιρός θα είναι και στο Αιγαίο με παροδικές βροχές στα κεντρονότια, και πρόσκαιρες καταιγίδες στα νοτιοανατολικά κι τη βόρεια Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στις Σποράδες ακόμη και σε μηδενικό υψόμετρο, κυρίως στα ανατολικά της τμήματα. Στο νότιο Αιγαίο τα χιόνια θα πέφτουν από τα 600-700μ.

Οι άνεμοι στα Πελάγη θα πνέουν βόρειοι ισχυροί με τις ριπές στα 7-8 μποφόρ.

Αττική

Αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια του Νομού και σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Στην υπόλοιπη Αττική λίγες νεφώσεις με αυξημένα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ισχυροί με τις ριπές στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 8 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ισχυροί. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 4 βαθμούς.

