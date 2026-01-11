Χάνια Πηλίου: Χιονοπτώσεις με τον υδράργυρο στους -5 βαθμούς

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας

Χάνια Πηλίου: Χιονοπτώσεις με τον υδράργυρο στους -5 βαθμούς
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδείνωση του καιρού στη Μαγνησία, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με χιονοπτώσεις να καταγράφονται τις τελευταίες ώρες σε ορεινές περιοχές του νομού και τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση.

Όπως αναφέρει το gegonota.newsστα Χάνια Πηλίου, το χιόνι έχει ήδη αρχίσει να πέφτει, ενώ η θερμοκρασία αγγίζει τους -5 βαθμούς Κελσίου. Όσο περνούν οι ώρες το ψύχος θα εντείνεται, με τον υδράργυρο να αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, μετά τις 11 το βράδυ η θερμοκρασία στα Χάνια Πηλίου ενδέχεται να φτάσει έως και τους -9 βαθμούς Κελσίου.

