Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Ουκρανία «νόμιμο στόχο»

Μια εβδομάδα μετά τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι προσφέρθηκε να παράσχει υποστήριξη στις ΗΠΑ όσον αφορά τα drones για τον πόλεμο στο Ιράν, ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτό καθιστά την Ουκρανία νόμιμο στόχο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε ότι από την στιγμή που η Ουκρανία υποστηρίζει το Ισραήλ με drones, αυτό «καθιστά ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, νόμιμο στόχο για το Ιράν».

Τα σχόλια αυτά συνάδουν με τις απειλές του Ιράν προς άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που θεωρείται ότι έχουν βοηθήσει τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν για να προκαλέσει μεγαλύτερη καταστροφή στην Ουκρανία

Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως πρόσχημα για επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Μόσχα βομβάρδισε την Ουκρανία με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα και προκαλώντας ζημιές σε πέντε περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ουκρανικούς αξιωματούχους.

«Η Ρωσία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή εδώ στην Ευρώπη, στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι.