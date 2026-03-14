Σύλληψη πλοίαρχου εμπορικού πλοίου για ρύπανση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Για ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε χθες τα ξημερώματα η Λιμενική Αρχή.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού, όπου διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση, συνολικής έκτασης περίπου εκατό τετραγωνικών μέτρων (100 τ.μ.), αποτελούμενη από άγνωστο αφρώδες υλικό με ελαφρά οσμή και ορατά συσσωματώματα.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα από το λιμενικό σώμα, συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σημαίας Λιβερίας, για παράβαση του άρθρου 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Π.Δ. 55/1998 «Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης» από στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Θεσσαλονίκης.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) και στο σημείο ποντίστηκε φράγμα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, ελήφθησαν δείγματα από την περιοχή της θαλάσσιας ρύπανσης, τα οποία πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

