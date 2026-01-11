«Λευκή» εισβολή σαρώνει τη χώρα: Χιόνια σε Μακεδονία, Ήπειρο, Πελοπόννησο - Εικόνες

Στα λευκά έχουν «ντυθεί» από το βράδυ του Σαββάτου (10/1) αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και σε πεδινές περιοχές, κυρίως της βόρειας Ελλάδας, όπου προβλέπεται να σημειωθούν και χιονοπτώσεις.

Στα λευκά «ντύθηκε» η ορεινή Ναυπακτία - Βίντεο

Στα λευκά «ντύθηκε» η ορεινή Ναυπακτία το βράδυ του Σαββάτου (11/01), με βίντεο του χιονισμένου τοπίου να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια ώρα, μηχανήματα έργου και αλατιέρες βρίσκονται στη «μάχη» για να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο, ενώ απαραίτητες κρίνονται οι αντιολισθητικές αλυσίδες για όποιον κινηθεί προς τα ορεινά της Ναυπακτίας.

Χιόνια στα ορεινά της Καστοριάς

Ο χιονιάς έκανε την παρουσία του και στα ορεινά της Καστοριάς, ντύνοντας πολλές περιοχές στα λευκά. Η Κλεισούρα, η Κοτύλη, το Βίτσι και άλλα ορεινά σημεία του νομού ξύπνησαν με πυκνή χιονόπτωση, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες που θυμίζουν αλπικό τοπίο.

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς δημοσίευσε βίντεο από τις σημερινές συνθήκες, καταγράφοντας το χιονισμένο τοπίο αλλά και την κατάσταση του οδικού δικτύου. Τα συνεργεία βρίσκονται σε επιφυλακή, πραγματοποιώντας συνεχείς αποχιονισμούς όπου χρειάζεται, ώστε οι δρόμοι να παραμένουν προσβάσιμοι.

Παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών, οι οδηγοί που κινούνται προς τα ορεινά συνιστάται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς η χιονόπτωση κατά διαστήματα είναι έντονη και οι θερμοκρασίες χαμηλές.

Χάνια Πηλίου: Χιονοπτώσεις με τον υδράργυρο στους -5 βαθμούς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδείνωση του καιρού στη Μαγνησία, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με χιονοπτώσεις να καταγράφονται τις τελευταίες ώρες σε ορεινές περιοχές του νομού και τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση.

Όπως αναφέρει το gegonota.newsστα Χάνια Πηλίου, το χιόνι έχει ήδη αρχίσει να πέφτει, ενώ η θερμοκρασία αγγίζει τους -5 βαθμούς Κελσίου. Όσο περνούν οι ώρες το ψύχος θα εντείνεται, με τον υδράργυρο να αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, μετά τις 11 το βράδυ η θερμοκρασία στα Χάνια Πηλίου ενδέχεται να φτάσει έως και τους -9 βαθμούς Κελσίου.

Η Φλώρινα ντύθηκε στα λευκά: Άνοιξαν οι πίστες στο Χιονοδρομικό Βίγλας Πισοδερίου

Οι πρώτες χιονοπτώσεις του 2026 σημειώθηκαν την Κυριακή (11/01) στη Φλώρινα, ντύνοντας την πόλη στα λευκά και χαρίζοντας μαγευτικές εικόνες σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η έντονη χιονόπτωση και στα ορεινά κατά τη χτεσινή ημέρα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου ανοίγοντας τις πίστες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ.

Ξεκίνησε να χιονίζει στα ορεινά της Θεσσαλονίκης

Ξεκίνησε από το μεσημέρι της Κυριακής να χιονίζει στα ορεινά της Θεσσαλονίκης.

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους εδώ και λίγη ώρα σε Ασβεστοχώρι, Χορτιάτη, Ρετζίκι, Ωραιόκαστρο, Λαγκαδά και Άσσηρο. Ασθενής χιονόπτωση σημειώνεται και στην περιοχή του Πανοράματος.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ ο καιρός θα παρουσιάσει απότομη μεταβολή από το μεσημέρι της Κυριακής με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις.

Χιονίζει στα ορεινά της Αχαΐας – «Άσπρισαν» τα Καλάβρυτα

Στα ορεινά της Αχαΐας έκανε την εμφάνισή του ο χιονιάς, με τα Καλάβρυτα να «ντύνονται» στα λευκά.

Δείτε εικόνες:

Πυκνές χιονοπτώσεις στην Ήπειρο - «Ντύθηκαν» στα λευκά Πάπιγκο, Τσεπέλοβο και Μέτσοβο

Στα λευκά έχουν αρχίσει να «ντύνονται» από το βράδυ του Σάββατου (10/1) περιοχές στα ορεινά ημιορεινά της Ηπείρου, με πυκνές χιονοπτώσεις να πλήττουν το Πάπιγκο, το Τσεπέλοβο και τη Μηλιά Μετσόβου.

Δείτε τις εικόνες του Forecast Weather Greece:

Που θα χιονίσει την Δευτέρα (12/1)

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 αναμένονται νεφώσεις στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Κρήτη οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις, κυρίως σα ορεινά ηπειρωτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, σε περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου, της Εύβοιας, της Ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου έως το πρωί και στα ορεινά της Κρήτης έως το απόγευμα. Βροχές θα σημειωθούν στο Αιγαίο και σε περιοχές της Κρήτης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -9 έως -2 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -6 έως 4, στη Θεσσαλία από -4 έως 5, στην Ήπειρο από -5 έως 6, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από -3 έως 8, στα νησιά του Ιονίου και στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 1 έως 6, στις Κυκλάδες από 4 έως 8, στα Δωδεκάνησα από 6 έως 11 και στην Κρήτη από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 2 έως 5 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από -3 έως 2 βαθμούς Κελσίου.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει χιονιά – Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Η ψυχρή εισβολή που έχει ήδη ξεκινήσει από τα βόρεια της χώρας, με έντονες βροχές, ανέμους, χιονοπτώσεις, κατακορύφη πτώση της θερμοκρασίας και η οποία θα έχει τριήμερη διάρκεια, έχει θέσει σε συναγερμό και αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές, με την Πολιτική Προστασία να προχωρά και σε συστάσεις προς τους φορείς και τους πολίτες.

Αναλυτικότερα η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επίσης Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες λόγω της ψυχρής εισβολής

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζοί:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Διαβάστε επίσης