Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας με χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα

Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα στη χώρα, με τον υδράργυρο να κάνει «βουτιά» 10 βαθμών Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Τόσο τη Δευτέρα (12/01) όσο και την Τρίτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και το πρωί των δύο αυτών ημερών αναμένεται παγετός (θερμοκρασίες κάτω των 0 °C) ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών.

Τις προηγούμενες ώρες καταγράφηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο, ενώ φαινόμενα επηρέασαν και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Την ίδια ώρα καταιγίδες εκδηλώνονται και στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τις αμέσως επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, φτάνοντας έως το ανατολικό Αιγαίο.

Πολικές αέριες μάζες και κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας

Σήμερα αναμένεται έντονη μεταβολή του καιρού, καθώς πολική αέρια μάζα από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα επηρεάσει τη χώρα. Εκτός από βροχές και καταιγίδες, θα σημειωθεί κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και εκδήλωση χιονοπτώσεων.

Τα χιόνια θα ξεκινήσουν από τα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, όμως στη συνέχεια θα κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι χιονοπτώσεις αναμένεται να φτάσουν ακόμη και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Χιόνια σε νησιά του Αιγαίου και Αττική

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο. Χιονοπτώσεις προβλέπονται σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, καθώς και σε νησιά όπως η Θάσος, η Λήμνος, η Σαμοθράκη, οι Σποράδες και οι Κυκλάδες. Χιόνια αναμένονται επίσης στην Εύβοια και σε τμήματα της Κρήτης.

Στην Αττική, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένεται χιονόπτωση από τα 400 μέτρα και πάνω.

Το κύμα κακοκαιρίας θα διατηρηθεί έως και την Τρίτη, οπότε και θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί, κυρίως στο Αιγαίο.

Παρότι τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν, η ψυχρή εισβολή θα αφήσει πίσω της ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν αποκλείεται, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας και της Τρίτης να καταγραφούν τιμές έως και -12 με -14 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

