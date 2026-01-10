Καιρός: Προ των πυλών ο πρώτος χιονιάς του 2026 - Ποιες περιοχές θα «ντυθούν» στα λευκά

Με κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις θα κυλήσει ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας έως και την Τρίτη (13/1).

«Λευκές εκπλήξεις» το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα

Ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι το διήμερο Κυριακή – Δευτέρα ενδέχεται να επιφυλάσσει «λευκές εκπλήξεις», καθώς φαίνεται να σχηματίζεται δευτερεύουσα διαταραχή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ ανατολικής Πελοποννήσου και νότιας Αττικής, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα των προβλέψεων.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, δεν είναι τυχαίος ο όρος «πολική φωτοβολίδα» που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη κακοκαιρία, υποδηλώνοντας την ένταση αλλά και τη σχετικά σύντομη διάρκειά της.

Τσατραφύλλιας: «Θερμοκρασιακό ασανσέρ» για 72 ώρες - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, στα «λευκά» θα ντυθούν και χαμηλά υψόμετρα. Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από το απόγευμα της Κυριακής (11/1) από τα βορειοανατολικά, με χιονοπτώσεις σε Χαλκιδική, Καβάλα, Δράμα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, νησιά του ΒΑ Αιγαίου, όπως Σαμοθράκη, Θάσο και Λήμνο.

Από το βράδυ της Κυριακής (11/1) μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1) τα φαινόμενα θα εξαπλωθούν σε Εύβοια, Σποράδες και στα ορεινά της Αττικής. Χιόνια σε χαμηλότερα υψόμετρα αναμένονται, επίσης, στις βόρειες Κυκλάδες, τη Βοιωτία, τη ΒΑ Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Ο μετεωρολόγος του Alpha κάνει λόγο για «θερμοκρασιακό ασανσέρ», αφού από τους 20 βαθμούς Κελσίου που έφτασε ο υδράργυρος σήμερα στην Αθήνα, αναμένεται τεράστια «βουτιά» της θερμοκρασίας την Δευτέρα, φτάνοντας του 7 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται νέα άνοδος, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Κολυδάς: Ψυχρές θερμοκρασίες, αλλά όχι χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα

Για αβεβαιότητα χιονόπτωσης σε χαμηλά υψόμετρα έκανε λόγο σε νέα ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς, το απόγευμα του Σαββάτου (10/1), αφήνοντας ανοιχτό μόνο το σενάριο πρόσκαιρων φαινομένων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Απαντώντας σε μετεωρολόγους που μιλούν για χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα στην Αττική, ο Θοδωρής Κολυδάς αποκλείει το ενδεχόμενο, αναφέροντας ότι η Αθήνα θα βρεθεί αντιμέτωπη μόνο με ψυχρές θερμοκρασίες κάτω των 10 βαθμών Κελσίου.

Η αναλυτική ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Οι μετεωρολόγοι χρησιμοποιούν κάποια κριτήρια για τον εντοπισμό των χιονοπτώσεων -ειδικά στην Αττική -από τα οποία μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται ταυτόχρονη σύγκλιση των βασικών κριτηρίων που απαιτούνται για γενικευμένη χιονόπτωση ή χιονόστρωση σε χαμηλά υψόμετρα.

✅ Συγκεκριμένα, ενώ σε ορισμένα πεδία εμφανίζονται οριακά ή πρόσκαιρα «χειμερινά» χαρακτηριστικά –όπως αρνητικές θερμοκρασίες στα 850 hPa στα βόρεια ή χαμηλές τιμές πάχους 1000–850 hPa– αυτά δεν συνδυάζονται χωρικά και χρονικά με τα υπόλοιπα αναγκαία στοιχεία. Το πάχος 1000–500 hPa, που αποτελεί βασικό δείκτη της ψυχρότητας ολόκληρης της τροπόσφαιρας, παραμένει σε τιμές που δεν υποστηρίζουν εκτεταμένη ψυχρή κατάβαση. Παράλληλα, οι τιμές της θw στα 850 hPa και οι θερμοκρασίες υγρού βολβού κοντά στο έδαφος δεν δείχνουν γενικευμένα αρνητικά πρόσημα, παρά μόνο τοπικά και παροδικά.

✅ Ακόμη πιο κρίσιμο είναι ότι λείπει η ταυτόχρονη συνύπαρξη ψύχους και επαρκούς υετού. Σε χρονικά διαστήματα όπου το θερμοδυναμικό περιβάλλον πλησιάζει οριακά τα κριτήρια χιονόπτωσης, τα πεδία υετού και δυναμικής υποστήριξης είναι φτωχά ή μετατοπισμένα. Αντίστροφα, όταν εμφανίζονται οργανωμένες ζώνες υετού, οι θερμοκρασιακές παράμετροι είναι ήδη οριακές προς θετικές, ιδιαίτερα στα χαμηλά στρώματα.

✅ Με απλά λόγια, οι χάρτες «δεν κουμπώνουν μεταξύ τους». Κάθε επιμέρους δείκτης μπορεί να πλησιάζει το όριο, αλλά η απαραίτητη σύγκλιση όλων των κριτηρίων του πίνακα (πάχη, θερμοκρασίες, υγρός βολβός, θερμοδυναμική δομή) δεν εμφανίζεται ως ενιαίο και συνεκτικό σήμα. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη αβεβαιότητα και περιορίζει το ενδεχόμενο χιονόπτωσης σε χαμηλά υψόμετρα, αφήνοντας ανοιχτό μόνο το σενάριο πρόσκαιρων φαινομένων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

✅ Επομένως, με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, η εικόνα παραμένει οριακή και μη συγκλίνουσα, γεγονός που δικαιολογεί την επιφυλακτικότητά μας στις εκτιμήσεις και την ανάγκη επανεκτίμησης όσο πλησιάζουμε χρονικά στο φαινόμενο.

✅ Για την θερμοκρασία της Αθήνας το μόνο "σίγουρο" είναι οτι θα λείπει το "1" μπροστά από την τιμή της τέτοια ώρα τη Δευτέρα».

Αρναούτογλου: «Κρύα μπάλα» φέρνει χιόνια και στα πεδινά

Μια «κρύα μπάλα», που θα κατέβει από την Κυριακή στην Ελλάδα θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία, φέρνοντας τσουχτερό κρύο, ενώ χιόνια θα πέσουν ακόμα και σε πεδινές περιοχές, σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Την Κυριακή (11/1) θα υπάρξει έντονη ψυχρή εισβολή από τον βορρά προς τον νότο. Στη δυτική Μακεδονία δεν αποκλείεται να πέσουν χιόνια σε υψόμετρο 400-500 μέτρων. Προς το βράδυ, ίσως εκδηλωθούν χιονοπτώσεις σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης σε χαμηλό υψόμετρο, ίσως και πεδινές. Στο Αιγαίο θα βρέχει, ενώ το πρωί θα εκδηλωθεί παγετός στην ορεινή βόρεια Ελλάδα.

Το ψυχρό μέτωπο θα κατέβει νοτιότερα τη Δευτέρα (12/1). Δεν αποκλείονται παροδικές χιονοπτώσεις σε περιοχές με πάρα πολύ χαμηλό υψόμετρο στο βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και πολύ τοπικές στην ανατολική Στερεά και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Βροχές θα πέσουν στην Κρήτη και χιόνια σε ορεινές και- πρόσκαιρα- ημιορεινές περιοχές.

Η ένταση των ανέμων ίσως τοπικά φτάσει τα 9-10 μποφόρ. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν αρχικά σε όλη την ορεινή και βόρεια Ελλάδα και βαθμιαία έως το μεσημέρι θα κρυώσει έως τα νότια.

Την Τρίτη (13/1) δεν αποκλείεται να επικρατήσουν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στην ορεινή και ημιορεινή Αττική, στην Πελοπόννησο και σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά τμήματα.

