Στη δίνη της κακοκαιρίας η Πάτρα: Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν μπαλκόνι - Τεράστιες υλικές ζημιές - Βίντεο

Μεγάλες ζημιές λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων σε περιοχές της Αχαΐας

Στη δίνη της κακοκαιρίας η Πάτρα: Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν μπαλκόνι - Τεράστιες υλικές ζημιές - Βίντεο
Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε την Πάτρα το Σάββατο (10/1), προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και οδηγούς και επιβεβαιώνοντας την ένταση της κακοκαιρίας που σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι, πεζοδρόμια και αυλές καλύφθηκαν από στρώματα χαλαζιού.

Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η ορατότητα περιορίστηκε σημαντικά.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για κατά τόπους έντονα φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

1768055328163-599671680-kakokairia.webp
kakokairi.webp

Πάτρα: Ο αέρας «ξήλωσε» τζάμι μπαλκονιού πολυκατοικίας

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας, όταν ισχυρός άνεμος ξεκόλλησε τζάμι από μπαλκόνι διαμερίσματος 5ου ορόφου σε πολυκατοικία της οδού Αγίου Νικολάου, στο τμήμα μεταξύ του πεζόδρομου της Μαιζώνος και της οδού Κορίνθου.

Το βαρύ τζάμι κατέληξε στο οδόστρωμα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν περνούσε κανείς από το σημείο, γεγονός που αποσόβησε τα χειρότερα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και απέκλεισε την περιοχή με κορδέλες, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε τραυματισμός και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τυχόν επιπλέον επικίνδυνα αντικείμενα στο μπαλκόνι και στην πρόσοψη του κτιρίου.

kakokairia-1.jpg
kakokairia-3.jpg
kakokairia-2.jpg

