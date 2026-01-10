Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη: Έως 9 μποφόρ σε Νότιο Ιόνιο και Αιγαίο - Απαγορευτικό απόπλου

Σε ισχύ αναμένεται να τεθεί επισήμως στις 15:00 το μεσημέρι, σήμερα Σάββατο απαγορευτικό απόπλου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο Νότιο Ιόνιο και στο Αιγαίο, όπου οι ριπές φτάνουν –και τοπικά ξεπερνούν– τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Αναστασίας Τυράσκη στην ΕΡΤ.

Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν εκτεταμένα προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς, όπως αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σε πολλές θαλάσσιες περιοχές καταγράφονται εντάσεις έως και 8 μποφόρ, με τάση περαιτέρω ενίσχυσης, δημιουργώντας ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες πλου τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, από το λιμάνι του Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου, ενώ ματαιώθηκε και το απογευματινό δρομολόγιο του Blue Star Chios προς Θήρα, Ανάφη, Ηράκλειο, Σητεία, Κάσο, Κάρπαθο, Διαφάνι, Χάλκη και Ρόδο.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία. Από το λιμάνι της Ραφήνας, τα δρομολόγια προς Μαρμάρι εκτελούνται κανονικά, ωστόσο παραμένει σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, ενώ από το Λαύριο δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια.

Παράλληλα, διακόπηκαν τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη – Κέρκυρα και Ρίο – Αντίρριο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους επιβάτες που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς δεν αποκλείονται νέες ακυρώσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

